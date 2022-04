”Românii ajută regimul nazist de la Kiev” Rusia acuză România că a trimis, în secret, militari în Ucraina

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, Rusia a acuzat România că ar fi trimis, în secret, soldați pentru a ajuta Ucraina. Astfel, Ambasada rusă în Africa de Sud a scris un mesaj pe Twitter, acolo unde a transmis că un grup militar NATO, format din militari români, ar fi fost trimis la începutul lunii în Odesa.

Mai precis, oficialii au informat că un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private din România, se află în Odesa. Amabasa Rusiei în Africa de Sud a mai transmis că românii ar ajuta regimul nazist din Kiev, instalat la Odesa, așa cum în anul 1943 forțele române au ajutat trupele germane să ocupe Odesa.

Totodată, alături de mesajul transmis de instituție pe Twitter, au fost postate și câteva imagini ale liderilor armatei României în Al Doilea Război Mondial.

Oficialii ruși au publicat pe pagina de Twitter a Ambasadei Rusiei în Africa de Sud o serie de imagini cu liderii armatei României în Al Doilea Război Mondial, alături de care reprezentanții instituției au scris și un mesaj.

În prima parte a mesajului este relatat un pasaj din presă, mai precis dintr-o publicație de știri care a transmis o informație difuzată inițial de RIA Novosti, agenție de stat rusă, care a fost interzisă în Europa,

după ce Rusia a invadat Ucraina.

Concret, informația arată că soldații români, angajați ai unei presupuse companii militare care s-ar numi Nordstarsupport Group, lucrează în Odesa. Militarii români s-ar afla acolo cu un echipament capabil să determine cu precizie foarte mare locul în care se află orice ambarcațiune din Marea Neagră, aproximativ pe o rază de 200 de kilometri.

Agenția de presă de stat din Rusia, Ria Novosti, susține că rolul acestei presupuse unități militare este ”de a preveni debarcarea trupelor ruse în regiunea Odesa şi de a pune ţinta pe navele de război ruseşti pentru a ghida rachetele antinavă ucrainene Neptune”.

”Un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private româneşti, a început să lucreze la Odesa», relatează presa. Aşadar, românii ajută regimul nazist kievean instalat la Odesa, la fel cum forţele armate ale României au ajutat forţele germane să ocupe Odesa în 1943. Se pare că cineva nu a învăţat din istorie”, se arată în postarea de pe Twitter a Ambasadei Rusiei în Africa de Sud.

“A secret monitoring group of NATO comprising officials of🇷🇴PMC has commenced work in Odessa”, media report. So, Romanians help Nazi Kiev regime in Odessa, just like🇷🇴forces were helping German forces in occupying it in 1943. Apparently someone didn't draw lessons from history pic.twitter.com/ZAW8ReAmJN