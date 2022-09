In articol:

Pensiile minime ar fi urmat să crească cu aproximativ 100 de lei, asta dacă plafonul până la care pensionarii erau scutiți de impozitare ar fi fost ridicat de la 2000 la 3000 de lei.

Totuși, politicienii s-au răzgândit, iar măsura nu s-a mai aplicat, însă sunt în continuare promise majorări pentru pensionarii din România.

La mijlocul lunii august, a fost anunțată o măsură privind majorarea pensiilor minime cu aproximativ 100 de lei, prin creșterea plafonului impozitului pe venit pentru pensionari de la 2000 de lei la 3000 de lei. Jurnaliștii WOWbiz.ro au scris atunci despre această măsură și mai ales despre importanța reală a sumei, în contextul scumpirilor din țara noastră.

În prezent însă, guvernanții se pare că s-au răzgândit iar majorarea de 100 de lei nu se va mai aplica. Coaliția de guvernarea a decis să nu mai discute public despre un procent, dar politicienii dau asigurări ca totuși creșteri de venit vor veni pentru români.

Pensiile mici nu se mai măresc cu 100 de lei

Pensiile mici, sub 3000 de lei nu vor mai fi majorate cu aproximativ 100 de lei, măsura fiind anulată pe ultima sută de metri.

Aproximativ 4.794.500 de români ar fi urma să beneficieze de pe urma majorărilor , însă în prezent alte măsuri ar fi în discuție.

Potrivit Antena 3, Guvernul nu va mai mări plafonul pentru impozitarea pe venit a pensiilor de la 2000 la 3000 de lei, iar astfel nici nu se va mai realiza majorare de 100 de

lei, despre care jurnaliștii WOWbiz.ro au scris și în trecut ca fiind o măsură "praf în ochi" pentru români, în contextul scumpirilor din prezent.

Recent, liderul PSD, Marcel Ciolacu a vorbit despre o eventuală a creșterii pensiilor cu minim 10%, măsură ce ar urma să fie luată în calcul de anul viitor.

"Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, cei care am văzut impactul bugetar, am părerea că va fi o creștere economică mai mare. Este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor", a spus Marcel Ciolacu, la un post de televiziune.

Declarațiile privind majorarea pensiilor cu 10% au fost discutate și de către Marius Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

"În momentul construcției bugetului pe anul 2023 se va lua decizia finală asupra procentului, dar e clar că o majorare la pensii va fi şi propunerea PSD, pe care o punem pe masa dialogului la coaliție, este aceea de a fi cel puțin 10%", a precizat ministrul Muncii, la Antena 3.

Mărirea pensiilor cu 100 de lei, utilă sau doar praf în ochi?!

Recent, jurnaliștii WOWbiz.ro au realizat un material privind impactul celor 100 de lei asupra românilor cu venituri mici, mai ales în condițiile în care prețurile cresc pe zi ce trece. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu analistul economic Adrian Negrescu pe acest subiect, pentru a aflat cât de relevantă este, de fapt, majorarea cu 100 de lei a pensiilor.

"Majorarea pensiilor este o măsură absolut necesară în condițiile în care inflația percepută de pensionari este cu mult mai mare decât cea declarată, că medie, de INS. Pensionarii alocă cei mai mulți bani pentru medicamente, pentru produsele alimentare de baza și pentru utilități, iar în aceste segmente asistăm la cele mai mari scumpiri.

Aproape 25% dintre cei 4,8 milioane de pensionari au pensii de 1000 de lei. Pentru ei, o sută de lei oferită de autorități este prea puțin, în condițiile în care trăiesc deja la limita sărăciei.

Ce poți face cu 100 lei de în 2022? Prea puțin, având în vedere prețurile tot mai mari.

Înțeleg și constrângerile bugetare, care nu permit o creștere mai mare a pensiilor. Deja deficitul la bugetul de pensii este de peste 13 miliarde de lei, așa că soluțiile financiare sunt limitate", a precizat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro, în urmă cu câteva săptămâni.

