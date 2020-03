O rugăciune colectivă împotriva coronavirusului a fost anunţată pe facebook. „Rugăciune colectivă pentru stoparea coronavirus”, este numele evenimentului care debutează pe 11 martie. “La inițiativa maestrului Risvan Vlad Rusu, pentru protecția țării și a românilor de pretutindeni, pentru stoparea răspândirii oricăror virusuri (incluzând Coronavirus) vom participa activ la o rugăciune colectivă timp de 21 de zile în fiecare seară, de la ora 20.00 ora României, cu durata de 10-15 minute în fiecare zi.”, se scrie desre rugăciune.

Citeste si: Cum se va schimba programul angajaților din cauza coronavirusului? Noi măsuri impuse de autorități

Citeste si: Mesajul disperat al unei românce din Italia! E în "zona roşie" şi imploră...Uite prin ce trece în aceste momente!

„Te invităm să te alături rugăciunii noastre până pe 29 martie! De acasă, de la serviciu, de oriunde te-ai afla, alătură-te și tu! Și roagă-te așa cum știi tu, alături de noi....Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai puternic va fi efectul rugăciunii noastre!Dă Like! Anunță-ți prietenii, distribuie mai departe!”, s-a mai postat despre evenimentul de care erau interesate apropae 500 de persoane. (vezi 30 de imagini ireale din Italia aflată în carantină)

Rugăciune colectivă împotriva coronavirusului. Risvan Vlad Rusu s-a specializat în Asia

Risvan Vlad Rusu se descrie astfel pe site-ul său: “In modul cel mai formal, sunt un economist, specialist in marketing si un doctoras al mintii pasionat de lumea psihicului uman iar hobbyurile mele sunt muzica, in special cea clasica, pianul reprezentand "obsesia" mea secundara, dupa cea de a-mi ajuta semenii sa fie fericiti. m studiat economia la Academia de Studii Economice si un master de Dreptul Uniunii Europene in Universitatea Dimitrie Cantemir, medicina prin Universitatea de Medicina si Farmacie, iar muzica in modul cel mai clandestin, dar alaturi de nume mari ale concertisticii pianistice din Romania”

„Nesatul de studiu si cam tocilar din fire, m-am gandit sa investesc si in studii in strainatate, unde am ales Mastery Academy of Chinese Metaphysics din Kuala Lumpur, Malaezia - cea mai mare Universitate de studii metafizice chineze, pe care am absolvit-o in anul 2013 cu distinctie de onoare, avandu-l ca si coordonator direct timp de sase ani chiar pe Dato' Joey Yap. Aici m-am specializat in BaZi, Feng Shui, ZeRi, Mian Xiang, Yi Jing, Mei Hua Yi Shu, Zi Wei Dou Shu si Qi Men Dun Jia. Qi Men a fost si specializarea in care mi-am dat lucrarea finala de licenta.”, a mai scris maestru Rusu despre cariera sa.