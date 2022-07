Romanița Iovan a dezvăluit secretul unei siluete suple! A făcut asta timp de șase luni și a reușit să slăbească 24 de kilograme

In articol:

Romanița Iovan s-a luptat cu kilogramele în plus, în urmă cu mai mulți ani, atunci când l-a născut pe fiul ei, Albert. La momentul respectiv, creatoarea de modă s-a ambiționat pe cât de mult posibil, pentru a putea să slăbească cele 24 de kilograme pe care le acumulase în sarcină.

Atunci, Romanița a reușit să slăbească în doar 6 luni, ajungând la rezultatele pe care le dorea, iar acum are o siluetă de invidiat și se menține, așa că recent, aceasta a povestit care a fost procesul ei în lupta cu kilogramele în plus și ce a făcut la momentul respectiv pentru a slăbi sănătos.

„În timpul sarcinii am pus 24 kg. A fost o provocare pentru mine să scap de ele, dar am avut o ambiție de fier. Făceam câte două ore de sport zilnic, o oră cardio și o oră fitness, și așa am reușit în 6 luni. Am consumat întotdeauna cu moderație alimentele care mi-au plăcut. Secretul constă în numărul de calorii. Practic, nu consum mai mult de 1.500 de calorii pe zi. Mănânc fructe de sezon și salate, pește și foarte puțină carne’’, a declarat Romanița Iovan pentru VIVA!

Romanița Iovan a mai dezvăluit și un truc la care apelează și care funcționează, spune ea, asta pentru că acesta este nelipsit din rutina sa, în fiecare dimineață.

„Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint și busuioc proaspăt şi se lasă peste noapte. A doua zi se bea, pe stomacul gol, toată apa respectivă, 750 ml. Dacă ne gândim, de altfel, în istorie, pe perioada pandemiilor, cei bogați erau mai feriți, pentru că ei serveau mâncarea și băutura în servicii din argint’’, a mai spus aceasta.

