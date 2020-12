Romanița Iovan, prima iubită celebră a lui Irinel Columbeanu. Cum arătau cei doi în tinerețe

Irinel Columbeanu și Romanița Iovan, Ciolcan o chema pe vremea aceea, au fost împreună încă din 1986, pe când el avea 28 de ani, iar ea 21. Și pe vremea aceea, Irinel se învârtea în cercuri bune, tatăl său, Ion Columbeanu, era șeful de protocol de la guvern. Iar Romanița era un manechin apreciat.

Romanita Iovan a fost un manechin celebru

Se spune că după Revoluție, când Romanița a hotărât să devină designer, Irinel a fost cel care a ajutat-o cu bani. De altfel, o vreme au circulat multe legende despre sumele pe care Irinel Columbeanu le-ar fi băgat în afacerea iubitei sale, dar și despre un cadou de despărțire consistent.

Romanița Iovan vorbea într-un interviu pentru revista Kamikaze despre relația cu Irinel și spulbera zvonurile legate de modul în care s-a îmbogățit ea.

In tinerete, Irinel Columbeanu a avut un Oltcit

”Nimeni nu are o poză cu noi (n.red cu ea și cu Irinel Columbeanu). Toţi vorbesc din auzite. Nu ar fi fost nimic rău ca el să-mi fi asigurat protecţia financiară, dar Irinel Columbeanu, când era iubitul meu, nu avea nimic. Nici casa, nici maşinile pe care le are acum, nici banii din conturi. Amândoi am pornit de la zero. După Revoluţie, şi-a cumpărat tot o maşină inferioară, după Oltcit-ul de dinainte. Stătea cu chirie, la ICRAL. Importurile de papucei (n.r. prima afacere a Romaniţei a fost cu espadrile aduse din China) le-am garantat cu imobilele alor mei, el nu s-a amestecat în business-ul meu. Atunci când eu construiam, noi nu mai eram de mult împreună. Ca să nu mai zic că am fost înaintea lui în domeniul imobiliar. El a cumpărat în Piaţa Victoriei, dar eu am construit de la zero”, spunea Romaniţa în respectivul interviu, unul dintre puținele în care a vorbit despre Irinel Columbeanu.

Romanita Iovan, fosta iubita a lui Irinel columbeanu[Sursa foto: Facebook]

După despărțirea de Romanița Iovan, Irinel Columbeanu a avut o relație cu Anna Lesko

De altfel, relația Romaniței cu irinel Columbeanu se încheia în 1996. La scurt timp, Romanița devenea una dintre cele mai bogate femei din țară, cu afaceri în imobiliare și în modă. Câțiva ani mai târziu, fostul manechin se căsătorea cu pilotul Adrian Iovan, iar în 2006 aducea pe lume un băiat.

Romanita Iovan are acum 56 de ani[Sursa foto: Facebook]

Imediat după despărțirea de Romanița Iovan, Irinel Columbeanu apărea alături de Anna Lesko, care pe atunci avea doar 17 ani și era dansatoare într-o trupă care dădea spectacole pe litoral. Cei doi au format un cuplu timp de 8 ani. A fost perioada în care Columbeanu a început să apară tot mai des în presă, despre viața sa excentrică și palatul de la Izvorani vorbea toată lumea mondenă.

”Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko despre Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu, iubite frumoase, însă doar Monica Gabor i-a fost soție

Monica Gabor, Romanita Iovan, Anna Lesko, au fost iubitele lui Irinel Columbeanu

Milionarul de la Izvorani și Anna Lesko s-au despărțit în 2004, iar speculațiile sunt că totul a plecat de la faptul că milionarul ar fi înșelat-o pe cântăreață cu o tânără pe nume Blanche. Însă după doar câteva luni, în viața lui Irinel apărea Monica Gabor, tânăra din Bacău, care i-a devenit soție în 2006, la doar 18 ani.