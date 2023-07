Romeo Vasiloni a ajuns să se lupte în cușcă cu un bun prieten, după ce i-a sărutat iubita! Detalii picante despre cea mai controversată ispită: "Pentru femei se duc cele mai mari războaie" | EXCLUSIV

In articol:

Romeo Vasiloni și Marinescu au avut un meci frumos în cușca RXF. Bătălia pentru Maria Lungu s-a dat în cușcă, acolo unde foștii concurenți de la Puterea Dragostei au și încheiat acest capitol.

Romeo Vasiloni este conștient că cele mai mari războaie se dau pentru femei, însă se bucură că el și Marinescu au reușit să îngroape securea războiului, după ce ispita s-a sărutat cu femeia pe care el o iubea. Cristian Marinescu a ieșit învingător din meciul cu Romeo, iar partida a fost frumoasă, deși nici unul dintre ei nu este un luptător profesionist.

Cea mai controversată ispită, bătaie în cușca RXF pentru o femeie

Romeo Vasiloni nu ține cont de nimic atunci când vine vorba despre o femeie pe care o place?! Ispita a ajuns să lupte în cușca RXF cu Marinescu. Bătălia pornită de la Maria Lungu s-a dat în ring, acolo unde învingător a ieșit Cristian Marinescu.

În exclusivitate la WOWnews, Romeo a vorbit atunci despre meciul cu Marinescu și cum vede victoria pe care adversarul său a obținut-o în cușcă.

"Am vrut să renunț, dar nu am făcut-o. Am vrut la un moment dat chiar să renunț pentru că efectiv mi s-a tăiat gazul și nu mai puteam. La antrenamente am dus 15 reprize în picioare, dar aici s-a văzut presiunea de pe umerii mei și nu am reușit să câștig acest meci", a mărturisit Romeo, în fața Corneliei Ionescu.

Romeo Vasiloni și Marinescu s-au bătut pentru Maria Lungu

Romeo Vasiloni este cunoscut pentru numeroasele apariții pe micul ecran. Bărbatul a intrat în casa Puterea Dragostei, acolo unde l-a cunoscut pe Marinescu, iar în prezent este una dintre ispitele de la Insulă.

În trecut, Romeo s-a sărutat cu Maria Lungu, femeia de care Marinescu era extrem de îndrăgostit. Prietenia lor s-a încheiat odată cu momentul în care Romeo a atentat la femeia pe care Marinescu o iubea așa că disputa cea mare s-a dat direct în cușcă.

Romeo recunoaște că în lume cele mai mari războaie s-au dat pentru o femeie, însă s-a bucurat că disputa dintre el și Marinescu s-a încheiat, odată cu înfrângerea lui în cușcă.

"Printre altele acesta este adevărul care ne-a făcut pe noi să ne separăm ca și amici, ca și prieteni. De acolo a pornit conflictul și cred că în seara aceasta s-a încheiat disputa. În prima fază, în emisiune pot să pun că am fost prieteni. Pentru femei s-au dus cele mai mari războaie. Cine știe puțină istorie cunoaște asta", a explicat Romeo Vasiloni, la WOWnews.

Meciul dintre Cristian Marinescu și Romeo Vasiloni nu a fost deloc unul ușor, însă a fost unul frumos, mai ales că foștii concurenți de la Puterea Dragostei nu sunt luptători de performanță.

"Eu zic că am făcut destul de frumos, atât cât s-a putut la nivelul nostru, pentru că atât eu cât și el suntem amatori, chiar dacă am făcut sport de zece ani chiar nu am mai practicat deloc, în afară de fitness și acest lucru s-a văzut în ring", a mai adăugat Romeo.

Romeo Vasiloni, după lupta cu Cristian Marinescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spunea Marinescu despre meciul cu Romeo

Cristian Marinescu a fost extrem de mândru de victoria pe care a obținut-o în cușcă. Fostul concurent de la Puterea Dragostei nu a avut încredere în el să lupte, însă s-a bucurat enorm să vadă că rezultatul a fost în favoarea lui.

"Sunt mândru de mine, sunt mândru că am avut inimă, că după ce am încasat două – trei lovituri foarte puternice ale lui am avut tăria să continui și să încep și eu să dau două – trei lovituri. Sunt mândru de mine și datorez acest câștig și atitudinea pe care am avut-o celor două persoane care m-au antrenat", a mărturisit Marinescu, la WOWnews.

