Romică Țociu locuiește în casa primită de la Viorel Lis. Ce promisiune i-a făcut actorul fostului edil al Capitalei, acum când se află la necaz: "A fost primul om care mi-a făcut prima bucurie când am ajuns în București"

Romică Țociu îi este profund recunoscător lui Viorel Lis pentru ceea ce a făcut pentru el. În emisiunea "40 de întrebări cu Denise Difai", actorul a povestit că la venirea sa în București, la începutul anilor '90, nu avea unde să stea.

Primul om care l-a ajutat a fost Gheorghe Ghiorghiu, alături de care a locuit trei ani. Apoi în 1997, ați primit de la primarul de atunci Viorel Lis o casă pe Popa Nan, iar Cornel Palade una pe Decebal.

Romică Țociu și Cornel Palade au primit case de la Viorel Lis

Actorul nu poate uita gestul fostului edil al Capitalei și a transmis public că dacă are nevoie de ajutor îi va fi mereu alături.

"L-aș ajuta.

L-aș ajuta cu cea mai mare plăcere și bucurie, pentru că a fost singurul primar din București care a ajutat artiștii. A fost singurul primar care în momentul când m-a văzut pentru prima dată la Teatrul Constantin Tănase, am fost chemat de dumnealui la o masă, pentru că era o recepție. Și i-am spus că trebuie să ajung repede că stau în gazdă, stăteam în Rahova. Am stat și la Gigi (Gheorghe Gheorghiu), îi mulțumesc, asta rămâne fratele meu toată viața, în momentele cele mai grele m-a ajutat.Și Lis m-a întrebat: păi nu ai casă? Nu. Mâine să vii la mine să vedem ce putem face. Și de atunci am casa în Popa Nan. Vreau să-i mulțumesc, să-i doresc sănătate, să-i spun că îl iubesc și dacă pot să ajut cu ceva, îl ajut cu mare bucurie. A fost primul om care mi-a făcut prima bucurie când am ajuns în București.", a declarat Romică Țociu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

A dat case la artiști, iar Viorel Lis locuiește într-un apartament modest

Presa a contestat gestul lui Viorel Lis la vremea aceea, speculând că de fapt cumpăra susținerea artiștilor, cert este că foarte mulți actori, cântăreți și jurnaliști au primit repartiții. Astăzi Viorel Lis locuiește într-un apartament modest și are grave probleme de sănătate.

"Nu l-am ajutat în mandat, nu a cerut niciodată ajutorul. Nu am apucat să facem spectacole pentru el, pentru că el a stat foarte puțin la Primărie. Niciodată nu ne-a cerut nimic. Crede-mă că nu a avut niciun avantaj. Lis a fost unul dintre cei mai buni primar și o să mai vină artiști pe aici și o să-ți confirme.", a mai spus Romică Țociu în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal d.