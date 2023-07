Rona Hartner a ajuns la capătul puterilor, după ce a fost diagnosticată din nou cu cancer! Starea artistei este destul de gravă: „Am plâns. Deja este cu metastaze, faza patru”

In articol:

Rona Hartner trece prin momente dureroase. Vestea tristă că suferă din nou de cancer a șocat pe toată lumea. Însă cel mai greu este pentru artistă, care trece prin stări neplăcute. Iată ce mărturisiri a făcut cântăreața

Rona Hartner, diagnosticată din nou cu cancer

Vestea tristă că suferă din nou de cancer a lovit-o din plin pe Rona Hartner. Deși pare mereu optimistă, iar zâmbetul ei molipsește pe toată lumea, se pare că în prezent Rona Hartner abia își găsește puterile. Este una dintre cele mai neplăcute vești despre cunoscuta artistă.

Rona Hartner este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Artista s-a făcut mereu remarcată cu talentul său și a cucerit inimile oamenilor prin naturalețea sa. Chiar dacă este o persoană pozitivă, ce are mereu bună dispoziție, trebuie să recunoaștem că acum artista trece printr-o perioadă cumplită.

Recent, aceasta a fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, unde a făcut mărturisiri dureroase. Vedeta a fost mai sinceră ca niciodată și a precizat că i-a apărut din nou un cancer în faza patru, pr fond de stres.

De asemenea, îndrăgita cântăreață a mai descris stările cu care se confruntă și faptul că o să-și anuleze toate concertele și evenimentele unde trebuia să fie prezentă.

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu e. Acum aștept rezultatelee de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci da am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate, dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a mărturisit artista în cadrul unei emisiuni tv.

Cum a aflat că suferă din nou de cancer

Rona Hartner a făcut dezvăluiri triste despre situația cu care se confruntă. Artista a ținut să precizeze cum a aflat că suferă din nou de o boală atât de gravă.

Se pare că totul a început de la o tuse, care nu se oprea nici după două luni de zile. Chiar dacă a fost la cei mai buni doctori în Franța, aceștia nu i-au găsit niciun diagnostic. Astfel că artista a venit în România unde și-a făcut mai multe investigații șin a aflat că are cancer.

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că după părerea ei, este ceva mult mai grav.

M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală.(...) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult ”, a mai spus artista.