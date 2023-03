Rona Hartner a dezvăluit că a fost hărțuită și agresată! De ce a ales să vorbească despre asta abia acum: „Nu ca să mă victimizez, ci ca să arăt care a fost drumul spre iertare”

In articol:

Rona Hartner este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. De ani întregi, aceasta pune mii de zâmbete pe fețele românilor.

Chiar dacă vedeta este mereu pozitivă și încearcă să vadă de fiecare dată partea plină a paharului, acest lucru nu înseamnă că artista nu a avut parte de momente grele pe parcursul vieții.

Îndrăgita actriță a avut parte de experiențe extrem de neplăcute cu anumiți bărbați. [Sursa foto: Facebook ]

Rona Hartner, agresată de unii dintre regizorii cu care a lucrat

Pe parcursul anilor de când activează în lumea teatrului și a filmului, Rona a avut parte atât de clipe minunate, de care își amintește cu drag, însă din păcate s-a confruntat și cu clipe dureroase, pe care nu a putut să le uite nici până în ziua de azi.

Artista mărturisește că atunci când era tânără a fost hărțuită și chiar agresată de unii dintre regizorii cu care a colaborat.

Chiar dacă aceste momente au fost cu adevărat traumatizante pentru artistă, aceasta spune că nu a ales să dezvăluie aceste lucruri acum pentru a fi văzută precum o victimă, ci pentru că își dorește să demonstreze tuturor că iertarea poate să depășească orice.

Fiindcă are o vastă experiență atât în ceea ce privește lucrurile cotidiene, cât și viața de artist, vedeta își dorește să pună toate gândurile sale pe hârtie.

Astfel, în viitor Rona vrea să lanseze o carte, în care să împărtășească cu lux de amănunte toate momentele grele pe care a fost nevoită să le înfrunte pe parcursul vieții.

„Da, am fost hărțuită de diferiți regizori, am fost și agresată de un regizor, vreau să scriu și o carte, despre lucrurile acestea. Nu ca să mă victimizez, ci ca să arăt care a fost drumul spre iertare. Raportul pe care îl am eu cu violența e ca și cum o mașină cu care mergi liniștit este lovită brusc în trafic. Cred că este important, ca atunci când avem o problemă de genul acesta, să învățăm să iertăm”, a mărturisit artista, pentru Impact.ro.

Rona Hartner [Sursa foto: Facebook ]

