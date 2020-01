Rona Hartner a încercat să se sinucidă!

Rona Hartner a povestit , pe vremea când avea doar 18 ani, a încercat să își încheie socotelile cu viața. Artista a vrut să se sinucidă, dar a fost slvată.

„Eu am avut trei tentative de sinucidere, la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier”, a spus Rona Hartner în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Rona Hartner, despre lupta pe care a dus-o cu boala

În urmă cu câteva zile, Rona Hartner a revenit în România după ce mai bine de șase luni s-a luptat cu un cancer nemilos la colon. „Am preferat să fac chimioterapia în Franța, a fost un chin, dar sunt bucuroasă că am putut depăși momentele grele și acum chiar sunt bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat forță să fac acele 12 ședințe dureroase și să fiu din nou pe picioarele mele. Este un miracol, dar pe de altă parte și un cadou pe care mi l-a dat cel de sus, să trăiesc și să văd viața cu alți ochi”, a povestit Rona într-un live exclusiv pe facebook-ul WOWbiz.ro

În premieră pentru WOWbiz.ro, Rona Hartner avea să facă dezvăluiri uluitoare despre etapele tratamentului ei. „Primele ședințe de chimioterapie au fost groaznice, nu puteam să mănânc nimic, luam o fructă, făceam aftă în cerul gurii, încercam să ingerez un pic de legume, era și mai rău, aveam stări de vomă, dureri de cap, nu mă mai puteam ține pe picioare. Nici nu vreau să îmi amintesc cum încercam să supraviețuiesc, să rămân în viață, fiindcă am oameni care mă iubesc lângă mine, și chiar merit o șansă”, a spus vedeta.