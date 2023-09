Rona Hartner, dezvăluiri despre problemele financiare! Artista nu va mai avea sursă de venit în următoarele patru luni: „Mă deranjează acest lucru”

In articol:

Rona Hartner trece prin clipe grele, după ce a fost diagnosticată cu cancer la plămâni, în stadiul patru. Artista declara în urmă cu câteva zile că se descurcă mai greu cu resursele financiare și caută o metodă să facă bani, având în vedere că toate concertele ei s-au anulat.

Rona Hartner are bani pentru tratamente

Recent, cântăreața a vrut să lămurească situația privind problemele ei financiare.

Rona Harnet are nevoie de un tratament lung și costisitor pentru a învinge lupta cu cancerul. Aceasta a mărturisit în urmă cu câteva zile că nu are bani să supraviețuiască mai mult de o lună în spital, având în vedere că toate concertele ei s-au anulat. Medici au anunțat-o că în următoarele patru luni nu va putea să meargă la spectacole, astfel că artista vrea să caute o metodă să facă bani din altă parte. Recent, a lămurit situația și a mărturisit că are bani de rezervă pe care îi va folosi ca să se întrețină, însă acești bani aveau altă întrebuințare.

„Ca orice om deștept care nu se rupe în figuri, am niște bănuți de rezervă, normal, logic! Vorba aceea, am bani să trăiesc. Banii pe care eu îi strânsesem pentru un proiect muzical, acum o să îi cheltuiesc pentru a mă întreține. Mă deranjează acest lucru. Eu, în general, nu sunt disperată după shopping, nu sunt disperată după fițe și figuri, așa că nu mă las niciodată fără bani”, a declarat Rona Hartner pentru Click.ro .

Care este starea de sănătate a Ronei Hartner

Rona Hartnet a mărturisit pentru sursa menționată anterior că a slăbit nouă kilograme din cauza nemiloasei boli care o macină. Aceasta a mai povestit că starea ei de sănătate este din ce în ce mai bună, astfel că imediat ce se va pune pe picioare complet va urca din nou pe scenă.

„Acum mă simt mai bine, pentru că am un tratament foarte bun, chiar foarte bun. Atacă doar metastazele, nu atacă deloc corpul, așa că mă simt bine, am început din nou să fac sport. Trebuie să fac 5 kilometri pe zi, pe jos. Este extraordinar chiar dacă am slăbit nouă kilograme de la faptul că am stat prea mult la pat, acum simt că pot să pun nouă kilograme de mușchi înapoi. Pe scenă cred că voi reveni cât de curând posibil. Pentru că am niște proiecte foarte frumoase la Roma…cu Ovidiu Lipan Țăndărică am în America un alt proiect, dar și în România. Nimeni nu poate să își imagineze ce este pentru un artist, ce simte atunci când nu are forță deloc”, a mai povestit artista pentru sursa menționată.