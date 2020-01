ROventura. Moldova – medicament pentru suflet

Din Ținutul Zimbrului, până în Turnul lui Ștefan, din Piatra Neamț, Andreea Străvoiu și George Mihai, gazdele “ROventura” ne poartă pașii prin locuri spectaculoase, încărcate de istorie, dar vom “gusta”, pe îndelete, și din preparatele culinare specifice acestor locuri.

După un scurt popas la Roman, locul unde drumeții noștri vor savura cel mai delicious burger artizanal, Andreea si George ajung la Piatra Neamț.

Ținutul Neamțului, mândria Moldovei, Poalele Pietricicai și Schitul Vovidenia sunt doar câteva dintre magnificele locuri în care vom poposi, prin intermediul “ROventura”.

O magie aparte ne învăluie în Muzeul de Artă Neolitică Cucuteni, o altă comoară ascunsă, din Piatra Neamț, găzduit în una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș. Expoziția ne poartă în trecut, în timpul uneia dintre cele mai vechi civilizații, care a dăinuit mai bine de 1.500 de ani.

Străveche vatră de spiritualitate, leagăn al povestitorului fără pereche, și casa legendarilor zimbri, Ținutul Neamțului cucerește pe oricine ajunge să-l descopere. Într-una dintre dumbrăvile minunate ale locului, se înalță un lăcaș de cult la a cărui desăvârșire au contribuit, de-a lungul vremii, mai mulți voievozi de seamă. Mănăstirea Neamț, așezată la o distanță de 12 kilometri nord-vest față de Cetatea Neamțului, uimește prin frumusețe și captivează printr-o istorie bogată. Un popas inedit va fi la Schitul Vovidenia (n.r. termen de origine slavă, care semnifică intrare), un lăcaș cu peste 300 de ani de existență, este înconjurată de Poiana Liniștii, așa cum a botezat marele scriitor Mihail Sadoveanu plaiurile nemțene din jurul schitului. Casa în care a locuit Mihail Sadoveanu, timp de 14 ani, ascunde o poveste incredibilă.

“Întotdeauna am spus că Neamțul, ruda mai "săracă" a Sucevei, în ceea ce privește promovarea, rivalizează cu ținutul Bucovinei în toate. Frumuseți naturale care îți taie respirația, muzee și mănăstiri interesante, mâncăruri bune să te lingi pe degete! De toate acestea m-am îndrăgostit în ultimii ani și ma bucur că am putut să redescopăr zona aceasta fabuloasă împreună cu Andreea. Dacă vizitasem deja Ținutul Zimbrului, acum am cunoscut îndeaproape și frumusețile din Piatra Neamț. Credeti-mă, prieteni, la poalele muntelui Pietricica, se așterne Raiul!”, spune George Mihai.

Nu ratati o noua editie “ROventura”, astăzi, de la ora 15:00, cu Andreea Străvoiu si George Mihai, la Kanal D.