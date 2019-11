Barbatul este increzator si spera ca astfel, cu aceasta conditie impusa, isi va putea recupera nepotii pentru totdeauna.

In tot acest timp, Gulperi este tot mai hotarata sa nu renunte si gata sa plateasca pentru aceasta cauza. Avocatul Kadir, cel care ii este alaturi lui Gulperi, isi da seama ca aceasta se afla in primejdie si se ingrijeste de problemele survenite.

Un secret bine ascuns este pe cale sa il dea in vileag pe Yakup, lucru care o va avantaja pe Gulperi, in lupta pentru custodia copiilor… Cu toate acestea, o noua provocare o va astepta pe Gulperi, nevoita fiind sa ii faca fata cu brio pentru a nu cadea in capcana intinsa…

