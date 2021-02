Roxana Buzoiu de la ”Puterea Dragostei”, în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021? Ce spune vedeta?

In articol:

Mai exact, de curând, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a ”scăpat” câteva dezvăluiri cât se poate de interesante despre posibilitatea să ajungă în Republica Dominicană în echipa Faimoșilor.

Mai exact, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a organizat-o pe conturile ei de socializare, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a fost întrebată, aproape obsesiv, de participarea la Survivor România 2021. Și, la un moment dat, focoasa fostă concurentă din emisiunea de la Kanal D, a dat o serie de răspunsuri cât se poate de edificatoare. Astfel, Roxana Buzoiu a recunoscut că ține cu Faimoșii și a spus că a avut discuții pe tema participării sale. ”Când mă vor chema din nou voi merge la Survivor” ,a explicat Roxana de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, Roxana de la ”Puterea Dragostei” pare să fi făcut deja ceva pregătire pentru a participa la Survivor România 2021, vedeta fiind într-o formă fizică mai bună ca oricând, vizitele ei la sala de sport și antrenamentele de fitness pe care le-a făcut în ultima vreme având efecte cât se poate de bune asupra ei, șatena cu ochi albaștri scoțând, adeseori, la iveală o musculatură cât se poate de tonifiată, fără picătură de grăsime.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” și-a pus silicoane uriașe

În altă ordine de idei, despărțirea de Alex Turcu vine, pentru Roxana de la ”Puterea Dragostei” într-un moment cât se poate de oportun, frumoasa fostă concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D fiind într-o formă fizică mai bună ca niciodată, iar noile silicoane, unele suficient de mari pentru a fi imposibil să fie ignorate, o prind ”de minune”.

, a fost declarația care a inflamat spiritele pe conturile de socializare ale Roxanei de la ”Puterea Dragostei” , mulți înghesuindu-se să vadă ”minunea” de decolteu pe care îl anunța, cu ceva timp în urmă, focoasa fostă concurentă.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” nu mai vrea să audă de fostul iubit

Într-una dintre sesiunile de întrebări și răspunsuri pe care le organizează periodic pentru fanii ei, Roxana de la ”Puterea Dragostei”, iritată la maximum de curiozitatea celor care vor să afle ceva despre fostul ei logodnic, Alex Turcu, a izbucnit și l-a făcut praf pe fostul ei iubit în câteva vorbe. Și, fără să îi pară nicio secundă rău că îl va umili pe Alex Turcu, Roxana de la ”Puterea Dragostei” l-a caracterizat pe fostul logodnic în câeva vorbe și și-a explicat relația sec. ”Dar cine-i Turcu ăsta, că m-ați zăpăcit: Glumesc! Am avut o relație de un an și jumătate aproape și am realizat cât de bine mi-e singură. Acum realizez și este al naibii de bine! Nu mai sunt cu el și nici nu mai îmi doresc în viața mea vreodată”, a spus, cu ceva timp în urmă, Roxana de la ”Puterea Dragostei”.