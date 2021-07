Roxana Buzoiu se pregătește să devină mămică! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei vrea cât mai mulți copii cu actual iubit: ”Îi facem fotbaliști”

Roxana Buzoiu [Sursa foto: Instagram] 20:19, iul 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

Roxana Buzoiu a fost una dintre cele mai iubite concurente din primul sezon Puterea Dragostei. Tânăra a avut câteva relații de-a lungul competiției, însă toate au eșuat. De ceva timp, fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D trăiește o frumoasă poveste de iubire cu N'Sendo Kololo, un fotbalist.

Se pare că cei doi amorezi se înțeleg extrem de bine, căci Roxana se gândește să devină mamă.

Aceasta a recunoscut în nenumărate rânduri că iubește copiii și că abia așteaptă să aibă și ea. Zis și făcut! Acum are o relație stabilă, locuiește împreună cu iubitul ei și pare că lucrurile sunt foarte serioase între ei. Roxana este apreciată de cei care au susținut-o la Puterea Dragostei chiar și după emisiune, din simplul motiv că ține legătura cu oamenii care au fost aproape de ea. Aceasta răspunde la foarte multe curiozități ale internauților, pe contul ei de Instagram, și nu ezită niciun răspuns. Astfel, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a fost întrebată dacă-și dorește un copil cu partenerul ei din prezent.

Roxana Buzoiu si Sendo [Sursa foto: Instagram]

Roxana Buzoiu, primele declarații despre copil: ”Abia aștept”

” Da, normal că da. Mulți. Ii facem fotbalisti”, a mărturisit Roxana. Aceasta susține că: ”Da, pentru că-mi plac de înnebunesc și abia aștept să am proprii mei copii. O să fie interesant”.

Cât despre planurile de viitor cu Sendo, aceasta nu are idee dacă iubitul ei urmează s-o ceară în căsătorie. ” Nu am discutat inca despre asta (despre casatorie). Inca nu, cine stie, ”urmește” (despre inelul de logodnă)”, a adăugat Roxana de la Puterea Dragostei.

Roxana Buzoiu[Sursa foto: Instagram]