Roxana Ciuhulescu este în topul femeilor cu cele mai lungi picioare din lume: "Am fost sunată de cineva de la Cartea Recordurilor"

Se cunoaște deja faptul că Roxana Ciuhulescu are cele mai lungi picioare din România, însă nimeni nu se aștepta ca vedeta de televiziune să fie inclusă în topul femeilor cu cele mai lungi picioare din lume.

Roxana Ciuhulescu, în topul femeilor cu cele mai lungi picioare

Care este povestea prezentatoarei?

Este cunoscută de o țară întreagă pentru emisiunile pe care le făcea despre autoturisme, dar și pentru picioarele sale extreeeem de lungi. Chiar dacă multe femei visează la așa picioare, Roxana spune că înălțimea sa poate avea și dezavantaje.

La naștere, prezentatoarea măsura 58 de cm, fiind cel mai lung copil născut din maternitatea din Pucioasa.

"Dintotdeauna am fost înaltă. M-am născut cu 58 cm, într-o maternitate din Pucioasa, iar la vremea respectivă, eram cel mai lung copil născut în maternitatea respectivă. Când aveam 4 ani, mama m-a dat la gimnastică, eram extrem de elastică. Doar ca la 4 ani, conform dimensiunilor mele, mă încadram în grupa fetițelor de 10 ani", a scris Roxana pe blogul său.

Roxana Ciuhulescu [Sursa foto: blog personal]

În clasa a 9-a, deja ajunsese la 1,92 m, ceea ce însemna foarte mult pentru vârsta ei. Recunoaște că au fost multe momente în care colegii ei foloseau diferite apelative pentru a pune în evidență faptul că era mult prea înaltă.

"În clasa I, eram deja cât copiii de clasa a 4-a, iar când am intrat în clasa a 9-a, măsuram deja 1,92 m. Intrată prima dată în clasa mea, copiii s-au ridicat în picioare și mi-au dat „bună ziua”. Au crezut că sunt diriginta clasei.

Până târziu, am fost un copil complexat. Lumea mă striga „girafa”, „cămila”, „cocostârc”, mă întrebau cât e ceasul în gară. Aia este, am înghițit multe, am învățat să trec peste", a mai adăugat prezentatoarea.

Prezentatoarea are 1,92 m înălțime

Și pentru că acest atuu nu putea fi trecut prea ușor cu vederea, Roxana Ciuhulescu a fost contactată de o persoană de la Cartea Recordurilor. Astfel, la 1,92 înățime, iar picioarele ei ajungând la 1,22, a fost inclusă în topul femielor cu cele mai lungi picioare din lume. Prezentatoarea a ocupat locul șase în acest clasament.

"Da, măsor 1,92 m și doar picioarele, 1,22. Am fost sunată și de cineva de la Cartea Recordurilor să mă întrebe dacă mi-a măsurat oficial cineva picioarele. Degeaba, nu aveam cum să bat recordul. Recent, am fost inclusă în Top Femei cu Picioare Lungi, din lume, unde ocup poziția a 6-a", a încheiat Roxana Ciuhulescu.