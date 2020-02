Roxana și Turcu s-au certat din nou, dar de ce această dată nu este vina concurentei de la Puterea Dragostei, așa cum s-ar fi așteptat toți. Roxana a aflat că Turcu vorbește cu o altă fată, moment în care a făcut o criză de nervi și a început să plângă.

Roxana: De ce m-ai stai cu mine dacă le vrei pe altele?

Turcu: Eu nu am vorbit...

Roxana: De ce stai cu mine?

Turcu: Tu nu înțelegi, mă frate..

Roxana: Ce nu înțeleg? Că vorbești cu altele și mă minți. De ce ai stat cu mine dacă vorbești cu altele? Tu erai ăla curat. „Numai Roxana a greșit, numai Roxana e de vină.”

Turcu: Eu am vorbit cu fata aia când am fost certat cu tine și acum e a doua oară.

Roxana: În stil de dans o să zbori acasă. Păi tu ai vrut să fii cu alta.

Turcu: Păi tu ai vrut să fii cu altul și când am văzut că vrei să fii cu altul și eu am vrut să fiu cu alta. Am vorbit și eu cu alta.

Roxana de la Puterea Dragostei, mesaj pentru admiratoarele lui Turcu

Plină de furie și idignată la culme de lucrurile pe care le-a aflat, Roxana s-a uitat la cameră și le-a transmis un mesaj admiratoarelor iubitului ei.

„Să vadă lumea. Să vadă lumea cu câte vorbește, nu doar ce fac eu. Cât l-am protejat și cât am tăcut din gură să pic numai eu prost, înțelegi? Să pice el prost acum că mi-am luat-o destul. Până acum numai în Roxana s-a dat. Numai eu am fost de vină. Nu o să ne mai împăcăm niciodată. Voi astea care îl căutați și care îi scrieți, probabil omul vă mințea pe voi. Luați-l de tot. Pupați-l unde vreți voi. Pupați-l în fund. Ce am aruncat eu luați voi.”, a spus Roxana cu lacrimi în ochi.

În tot acest timp, în casa băieților, concurenții îi luau partea lui Turcu.

Turcu: Eu am vorbit o dată și asta e a doua oară.

A prins momentul ca să arate că și Turcu e de vină.