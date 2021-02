Roxana Dobrițoiu, bătută cu bestialitate de Denisa Despa! Nepoata lui Adi de la Vâlcea a depus plângere penală

In articol:

Roxana Dobrițoiu este una dintre cele mai senzuale cântărețe din lumea manelelor. Nepoata lui Adi de la Vâlcea a dezvăluit că a trecut recent printr-un moment de-a dreptul șocant. În timp ce se afla într-un restaurant din București alături de mai mulți prieteni, Roxana Dobrițoiu a mărturisit că a fost atacată pe neașteptate de către o persoană pe care o considera prietenă în urmă cu câteva luni de zile.

Roxana Dobirțoiu o acuză pe Denisa Despa, dansatoarea favorită a maneliștilor, că a bătut-o cu bestialitate în timp ce se afla în restaurant. Ea ar fi început să o tragă de păr, fără să îi ofere vreo explicație cu privire la comportamentul ei. Situația ar fi degenerat, iar dansatoarea a lovit-o pe nepoata lui Adi de la Vâlcea cu piciorul în față, iar ulterior a lovit-o cu o sticlă în cap. Roxana Dorițoiu ar fi fost salvată la timp de către persoanele care au fost prezente la întreaga scenă. Cântăreața s-a prezentat imediat la spital, după care la IML. Roxana Dobrițoiu e hotărâtă să nu treacă peste acest moment și s-a dus la Poliție, unde a depus o plângere penală, potrivit Spynews.

Roxana Dobrițoiu ar fi fost bătută cu bestialitate de Denisa Despa[Sursa foto: Facebook]

Dansatoarea Denisa Despa a fost la un pas de moarte

În urmă cu mai bine de doi ani de zile, Denisa Despa a fost la un pas să vadă moartea cu ochii. Celebra dansatoare a venit în platoul unei emisiuni tv, unde a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut, în urma unei operații.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Bombă în lumea muzicii! Dansatoarea favorită a maneliştilor, Denisa Despa, s-a logodit! EXCLUSIV

„Am avut foarte multe cumpene. De când eram copil. M-am înecat de două ori, scoasă de salvamari, cu respiraţia gură la gură şi aşa mai departe. Mă dusesem... Anul trecut am făcut o operaţie de liposucţie, lipoabsorbţie, aveam undeva la 47 de kilograme, sufeream de o boală care tot ce mâncam vomam, nu suporta organismul şi mă simţeam foarte grasă. Făcând o obsesie, m-am dus să mă operez să îmi scot grăsimea.

Am fost la medic, a acceptat să mă opereze pentru bani probabil. După operaţie mi-am dat seama că nu sunt deloc bine. L-am sunat, i-am trimis poze. Eu nu putea merge. Mi-a zis să stau liniştită că e normal. Nu am acceptat. Am trimis pozele altor şapte medici, să îşi dea cu părerea...” Citește mai multe AICI.