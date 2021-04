Roxana Ghiță o condamnă pe Maria de la Survivor, după dezvăluirile făcute despre Culiță: ”Mi se pare de joasă speță”

In articol:

Roxana Ghiță a părăsit din motive medicale competiția Survivor România 2021. Fosta războinica a vorbit despre Maria, concurenta din tabăra albastră, care a stârnit foarte multe controverse printre concurenți. După ce Sorin și Starlin au spus despre tânără că este falsă, iată că nici fosta concurentă, Roxana, nu are o părere mai bună.

Roxana Ghiță a dezvăluit că nu o place pe Maria, pentru că ea ar fi venit cu o strategie. Din acest motiv s-ar fi apropiat și de Albert, care a ieșit favoritul publicului de foarte multe ori. Ba mai mult decât atât, Roxana spune că nu i s-a părut normal ceea ce a făcut Maria, referitor la cuvintele spuse despre Culiță Sterp.

” Salut. O să-mi dau și eu cu părerea despre Survivor și ce s-a întâmplat cu Maria. Ideea este că Maria a venit ca rezervă de acasă, ea două luni jumătate a văzut cum este perceput fiecare, toată situația din camp și e normal că vrea să aibă cât mai multă audiență și poate chiar are o strategie pentru că chiar se dă de partea lui Albert și nu știu dacă vin din niște intenții pure. Și oricum mie nu prea-mi place de Maria, mi se pare că exagerează foarte mult realitatea și faza aia de a zis-o că s-a dat Culiță la ea sau nu știu ce complimente i-a făcut. Să zici lucrurile astea când Culiță are pe cineva care este însărcinată acasă, mi se pare de joasă speță”, a spus Roxana Ghiță, pe contul ei de Instagram.

Maria Chițu, dezvăluiri incendiare despre dialogul pe care l-a avut cu Faimosul Culiță Sterp

Totul a pornit după ce Maria Chițu s-a supărat că nu este lăsată să-și spună punctul de vedere, iar Sorin a întrebat-o dacă are nevoie de cineva care să o dădăcească. Ei bine, acela a fost momentul în care tânăra a luat foc și nu s-a mai abținut. Maria Chițu l-a făcut pe liderul Războinicilor nesimțit.

Culiță Sterp și Maria

Războinca a continuat să fie în prim-plan și pe parcursul Consiliului de Nominalizare. Maria Chițu a făcuto dezvăluire șocantă, care-i stârnește însă hohote de râs din partea celorlalți concurenți. Războinica susține că faimosul Culiță Sterp i-a făcut niște complimente: „ In primul rand, Culita s-a bagat in seama si a spus anumite lucruri si am comentat la ce a spus el..."

Ceilalți concurenți nu par să creadă o iotă din ceea ce spune Maria despre Culiță Sterp, mai ales că faimosul are acasă o iubită care urmează ca în doar câteva săptămâni să-l facă tătic. Zanni este convins că războinica încearcă să se bage pe sub pielea Faimosului: „Te ador, Culiță...”