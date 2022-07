Roxana Nemeș, pregătită să devină mămică: „Să am o sarcină ușoară”. Cântăreața a oferit toate detaliile: „2 copii”

In articol:

Roxana Nemeș se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care o urmăresc la orice pas.

Totodată, blondina a reușit să atragă publicul de partea sa prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Așa s-a întâmplat și recent, căci într-un moment de sinceritate, Roxana Nemeș și-a deschis sufletul în fața fanilor și a dezvăluit că este pregătită să devină mămică pentru prima dată.

„Acum 2 ani, în pandemie, am zis că ne dorim un copil”

În luna septembrie a anului trecut, Roxana Nemeș s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Călin Hagima, însă întregul eveniment a fost organizat în mare secret, dar fiind faptul că cei doi parteneri și-au dorit să aibă alături doar persoanele apropiate sufletului lor.

La momentul respectiv, fanii cuplului au aflat fericita veste de pe rețelele de socializare, acolo unde Roxana Nemeș a postat câteva fotografii de la fericitul eveniment, atunci când a îmbrăcat rochia albă de mireasă.

Ei bine, chiar înainte de a deveni soț și soție cu acte în regulă, Roxana Nemeș și partenerul său de viață au decis că sunt pregătiți să devină părinți, motiv pentru care ea și Călin Hagima au hotărât să se mute într-o casă mai mare, care este prevăzută chiar pentru doi copii.

Totodată, blondina a mai oferit câteva detalii despre o viitoare sarcină, despre care a spus că speră să fie una ușoară, precizând că atunci când va fi însărcinată se vede pe scenă până în ultima clipă.

„Stăm într-un apartament foarte frumos, dar acum 2 ani, în pandemie, am zis că ne dorim un copil și că am vrea o casă mai mare și pe pământ. Casa e prevăzută pentru 2 copii. Doamne ajută! Să am o sarcină ușoară când va fi. Mă văd pe scenă până în ultima clipă. Îmi doresc copil, dar e cum vrea Doamne Doamne.”, a declarat Roxana Nemeș, potrivit Impact.ro.

Roxana Nemeș și Călin Hagima [Sursa foto: Instagram]

Cum se menține în formă artista

Roxana Nemeș are un fizic la care multe doamne și domnișoare visează, iar recent, vedeta a dezvăluit ”secretul” ei pentru un corp de invidiat.

”Acum mănânc de toate, de 7 ani de când am slăbit. Acum mă mențin pentru că am înțeles despre ce este vorba. Organismul m-a învățat ce-mi face și ce nu-mi face bine așa că mănânc de toate, și paste și junkfood și dulciuri, dar puțin. Pofte nu am că nu-s pofticioasă. Dacă sunt agitată și stresată nu am nici răbdare să mănânc. Când am treabă nu se pune nimic. Uneori mănânc doar pentru că trebuie să mănânc”, a declarat Roxana Nemeș, notează Fanatik.