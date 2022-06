Roxana Nemeș răspunde complimentelor lui Cristian Marinescu: "În tinerețe am mai frânt niște inimi" | EXCLUSIV

In articol:

Roxana Nemeș este foarte urmărită de public, datorită carismei și flerului pe care le are. Aceasta a participat la Bravo, ai stil și un alt show desfășurat în junglă, unde a demonstrat că este o femeie puternică și foarte asumată.

Cum este, de fapt, Roxana Nemeș?

Acum face parte din echipa WOWnews, prezentând podcastul Roxana te dezbracă de secrete, unde aduce constant invitați celebri, cu povești de viață interesante.

De curând, a avut loc un eveniment extravagant, cu și despre celebritățile din România. Acestea trebuiau doar să se distreze și să respecte codul vestimentar impus și anume tema "tânăr și neliniștit". Roxana Nemeș a fost și ea prezentă, într-o rochie care îi venea turnată, cu culori vii, de vară. Vedeta s-a întors în timp și și-a adus aminte cum era ea ca adolescentă, trăsături la care nu a renunțat de-a lungul timpului.

"Sunt, cu siguranță tânără și neliniștită. În copilărie am fost și mai și. Acum încerc să fiu mai lady, ca să zic așa. Am fost dintotdeauna foarte feminină, dar în același timp am avut întotdeauna un aer mai de băiețoasă. Mi-a plăcut întotdeauna pentru că sunt eu o fire foarte optimistă, foarte naturală, așa cum sunt așa sunt. Nu pot să mă prefac, nu pot să fiu altcineva și atunci îmi place. Până la urmă, e foarte mișto, părerea mea, să ai și partea asta de feminitate, dar și o parte mai masculină, mai băiețoasă. Cred că lucrul ăsta mă face să fiu super veselă, pentru că îmi păstrez în suflet copilul ăla și important este să nu îl uităm că îl avem acolo.", a declarat Roxana Nemeș, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Roxana Nemeș îi răspunde lui Marinescu, după complimentele primite

La petrecere s-a aflat și Cristian Marinescu, care ne-a făcut o dezvăluire bombă: crush-ul lui din lumea mondenă se numește Roxana Nemeș. Bineînțeles că WOWbiz i-a transmis artistei mesajul, iar ea a avut o reacție nemaipomenită.

"Pam-pam! Nu știam asta. Wow! Foarte drăguț. Nu știu ce să zic. În tinerețe am mai frânt niște inimi, dacă și acum, e bine. E foarte drăguț. Deci am apărut până la urmă. Îi mulțumesc!", a mărturisit Roxana Nemeș, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.