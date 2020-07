Roxana Rotar este o mamă singură, dar fericită, solista fiind topită după băiețelul ei de 5 luni. Deși fusese cerută în căsătorie în direct la televizor, Roxana s-a despărțit brusc, cu câteva luni înainte să nască, de Florin Rusu, postând apoi un mesaj lămuritor.

"Prea multe amăgiri turnate în pahare, mult prea multe vorbe dure şi semne de exclamare. Sincer acum nu-mi pare rău că te-am văzut şi fără mască nu există "scuză-mă" în cazul tău aşa că lasă! Da am încheiat o relaţie astăzi, nu am să dezvălui mai mult, aceste lucruri se întâmplă în viață, când crezi ca ai totul dispare totul într-o secundă! Tot ceea ce am nevoie acum, liniște sufletească si cu siguranță timpul le rezolvă pe toate...", a scris atunci Roxana.

Zilele trecute, Roxana - care s-a vopsit brunetă - și-a sărbătorit juniorul, căruia i-a dedicat câteva rânduri emoționante: ”Acum 5 luni de zile am născut un băiețel frumușel și cumintel,cu numele de Dominic Rusian! La mulți ani, băiatul meu,minunea mea in viata mea, cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu!”.

In primavara anului trecut, Roxana Rotar, supranumita "Printesa Ardealului", anunta ca a divorțat de impresarul Ion Petrisor, care fusese condamnat la 4 ani de inchisoare pentru constituirea de grup infractional organizat si contrabandă.