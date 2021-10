Ruby, cel mai dureros moment din familia ei: "Nimic nu e veșnic!"

In articol:

Artista a trebuit să accepte faptul că mama și tatăl ei nu mai pot conviețui împreună. Ruby s-a confruntat cu o situație dificilă în adolescență, când mama și tatăl ei au decis că este mai bine să își vadă fiecare de propriul drum.

Chiar dacă ulterior a înțeles situația și s-a resemnat în privința împăcării, artista a fost destul de afectată de despărțire și nu i-a fost ușor să își revină după acest episod dificil.

Citeste si: Ruby nu își dorește să se căsătorească. Artista, speriată să ajungă în fața altarului: "Eu sunt încă copil..."

Ruby a fost afectată de separarea părinților

Ruby a povestit emoționată despre momentul în care mama și tatăl ei au luat hotărârea de a pune capăt relației pe care o aveau. Solista a recunoscut că se aștepta la decizia respectivă și a înțeles, cu toate că avea o vârstă fragedă, faptul că părinților ei le este mult mai bine despărțiți.

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Imaginile momentului! Laurențiu Reghecampf și iubita sa, Corina, surprinși în ipostaze tandre. Nu se mai ascund- bzi.ro

Mai mult, vedeta a declarat că, deși a fost afectată de situație, a refuzat să se lase pradă durerii și a încercat să accepte totul, pentru că nu era singura persoana care trecea prin asemenea lucruri: "Eram conștientă de probleme și de o posibilă despărțire, însă s-a întâmplat când eram deja măricică. Aveam deja visele mele, perspectiva mea despre viață. Am suferit, dar am refuzat să mă axez pe durere. Am depășit momentul și am înțeles că în viață astfel de lucruri se întâmplă și nu se întâmplă doar în familia mea, din păcate. Nimic nu e veșnic!", a povestit Ruby, pentru Cancan.ro.

Mama lui Ruby [Sursa foto: Instagram]

Ruby, împăcată cu decizia părinților de a-și reface viața

Ruby a mărturisit că părinții ei și-au refăcut viața la câțiva ani de la despărțire, iar acest lucru nu a putut decât să o încânte, pentru că i-a văzut din nou fericiți.

Citeste si: Mama lui Ruby și-a făcut primul tatuaj! Momentul a fost filmat: „Dacă știa...”

De asemenea, mama artistei chiar a ales să meargă din nou în fața ofițerului de stare civilă acum un an, alături de actualul ei partener, cu care avea o relație de mai mult timp: "S-a făcut un an de când s-a întâmplat evenimentul în sine (n.r. nunta mamei sale), însă este de foarte mulți ani în relația asta. Nu m-a afectat deloc! Era datoria ei să-și refacă viața! Eu mă bucur foarte tare că părinții mei și-au refăcut viața.", a încheiat Ruby, pentru sursa amintită.