Ruxi de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost infectată cu COVID-19: „Am trăit printr-o experiență...”

Ruxi Opulență, așa cum este cunoscută în mediul online, este una dintre cele mai votate și apreciate concurente din sezonul 7 al emisiunii „Bravo, ai stil!”. Tânăra a povestit recent despre un moment mai puțin cunoscut din viața ei. Vedeta a fost infectată cu noul coronavirus în urmă cu un an de zile, însă a decis să vorbească despre acest subiect cu oamenii apropiați din viața ei.

La un an distanță, Ruxi a decis să le povestească și fanilor despre experiența ei.

„Am trăit printr-o experiență, pe care nu am împărtășit-o cu nimeni, în afară de câțiva oameni din jurul meu… Am avut corona! La patru zile la contactul cu ea, mi s-a înfundat foarte tare nasul, dar grav… Tot așa seara, m-a luat o durere de cap foarte mare…

Mă durea foarte tare, venea din creștet, până în frunte și simțeam că vreau să dorm, pentru că mă durea capul… Nu mi-am pierdut gustul și mirosul, am avut saliva foarte sărată.

Simțeam așa... de parcă aveam în gură sânge... M-am dus să îmi fac testul și a ieșit pozitiv”, a declarat Ruxi.

Ruxi de la „Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Instagram]

Ruxi, despre infectarea cu noul coronavirus: „90% poate am fost asimptomatică”

Chiar dacă nu a avut o formă gravă a virusului, Ruxi de la „Bravo, ai stil” s-a confruntat cu frisoane puternice și o înfundare neobișnuită a nasului. La un moment dat, ea s-a gândit să cheme salvarea.

„90% poate am fost asimptomatică, pentru că febră nu am avut, nu am tușit, nu am avut frisoane, nu am avut stări de oboseală... Am mai avut ceva ciudat, îmi era frig… Stăteam în casă cu un hanorac, cu încă un hanorac cu fermoar peste și pantolni lungi și șosete și tot simțeam așa că sunt rece... În unele nopți în care mă culcam, nasul se înfunda foarte tare, atunci mă speriam ușor, pentru că mă gândem că dacă mi se înfundă, trebuie să chem salvarea”, a mai adaugat Ruxi.