Mădălina Pamfile și-a dat cu părerea despre fostele ei colege de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ce a spus despre Ruxi Opulenta, pe care o suspecta că are stilist: ”Mi se pare o tipă foarte...”

Mădălina Pamfile a vorbit pe larg despre competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”, despre participarea ei la emisiune, dar și despre fostele colege de concurs. Vedeta a povestit la Teo Show cum au stat mai precis lucrurile și de ce nu s-a mai putut întoarce la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Tânăra mămică a mărturisit că simte lipsa competiției fenomen de la Kanal D, pentru că intrase într-un ritm anume, se obișnuise cu programul, dar și cu anumite persoane.

„ La început am simțit lipsa pentru că mă obișnuisem cu programul, cu ritmul de viață și cu anumiți oameni. Mi-a părut rău așa că îmi doream să ajung până la final, dar nu am avut ce să fac. Atunci când călătorești și intri în contact cu alți oameni, te aștepți că se poate întâmpla. Vreau să lămuresc chestia asta, pentru că multă lume au zis că de ce nu am intrat în carantină atât eu, cât și colegele mele de platou. Noi avem câteva zile o pauză între filmări.Eu am plecat din țară cu test negativ, iar când m-am întors a ieșit pozitiv. De aceea nu au zis nimic în a doua emisiune pentru că am repetat testul și trebuia să așteptăm ca să confirm 100% că sunt pozitivă și nu puteam să părăsesc țara respectivă. Colegele mele nu au intrat în contact cu mine pentru că eu când am plecat mi-a ieșit testul negativ”, a spus Mădălina Pamfile.

Ce crede Mădălina Pamfile despre fostele colege de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Mădălina Pamfile și-a caracterizat și fostele colege de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, având numai cuvinte de laudă la adresa acestora.

„ Viviana mi se pare o fată inteligentă, are cuvintele la ea. Adina Halas mi se pare o femeie din toate punctele de vedere. Când ea vorbește, toată lumea ascultă, știe să se impună. Anda Adam mi se pare o fată bună, nu mă așteptam. Era cea mai cunoscută dintre noi. Îți punea la dispoziție tot ce avea.Mellina mi se pare inofensivă, drăgălașă. Nicoleta mi se pare o tipă foarte curajoasă, se aruncă tot timpul. Raluca Dumitru mi se pare dezinvoltă și poate să facă față oricărei situații. Ruxi este o tipă foarte creativă și spontană. Ioana Filimon mi se pare că are simțul umorului foarte bine dezvoltat”, a mai adăugat Mădălina, la Teo Show.