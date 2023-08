Ruxi Opulență, primele declarații despre copil! Influencerița nu își dorește să devină mamă prea curând: „Nu mă văd și nici nu prea îmi doresc”

In articol:

Ruxi Opulență a recunoscut că nu se vede în rolul de mămică momentan, însă nu exclude varianta de a-și dori un copil pe viitor. Până atunci, influencerița se bucură de viața pe care o duce acum și profită de faptul că este singură ca să se axeze pe sine.

Ruxi Opulență, declarații despre copil

Iată ce declarații a făcu în urmă cu puțin timp!

Ruxi Opulență a avut un moment de sinceritate și a dezvăluit că nu își dorește să devină mămică în viitorul apropiat. Chiar dacă iubește la nebunie copii, nu se vede în acest rol. Însă, influencerița nu exclude varianta definitiv și dacă va fi cazul ca pe viitor să își schimbe părerea, va accepta cu mare drag un bebeluș în viața ei. Pentru moment, fosta concurentă „Bravo ai Stil” se bucură de viața pe care o duce acum și se axează strict pe sine și carieră, mai ales că nu este nici într-o relație.

„Ce să zic, nu e vina lor. „Îmi pare rău” pentru ele. Sincer, nu mă văd și nici nu prea îmi doresc. Adică mă simt foarte bine așa și vreau să rămân așa momentan. Dacă e să se întâmple, să cunosc persoana potrivită care să mă facă să simt că vreau asta, nu zic „nu”, dar nu trăiesc cu dorința asta. Eu acum pot să stau liniștită, Nico trebuie să alerge după copii”, a spus Ruxi Opulenta, la Antena Stars.

Ruxi Opulență vrea să se concentreze pe muncă

Ruxi Opulență este într-o perioadă în care muncește destul de mult și vrea să se axeze în continuare pe asta. Aceasta este de părere că reușitele ei din mediul online nu au făcut-o să iasă prea mult în evidență. Lucrul care crede ea că a ajutat-o cel mai mult este faptul că a fost sinceră și s-a arătat fix așa cum este ea.

„Pentru mine, e muncă ce fac și nu mă gândesc decât că am de muncit și că am de făcut anumite lucruri. Nu fac nimic ca să ies în evidență, niciodată nu am făcut ceva ca să ies în evidență. Eu am crescut pentru că am fost eu și m-am prezentat cum sunt eu. Faima pentru mine e ceva ce vine cu munca. Nu e ceva ce mi-am dorit sau să spun că sunt faimoasă. Uneori prefer să nu fiu”, a mai spus influencerița.