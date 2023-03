S-a aflat ce se întâmplă cu mormântul Ilenei Ciuculete, la 6 ani de la decesul acesteia! Băieții regretatei cântărețe au spus tot: „M-am zbătut și am făcut multe drumuri”

In articol:

Pe data de 14 martie se împlinesc 6 ani de când Ileana Ciuculete a trecut în neființă. Acum, însă, după atâția ani, băieții regretatei artiste pot răsufla ușurați, căci aceștia pot reabilita mormântul mamei lor și pot plăți taxa anuală, care era neachitată de când a murit și soțul cântăreței, Cornel Galeș.

Concret, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane le-a aprobat cererea pe care au depus-o în luna august a anului 2022. Mugurel și Cristian, fiii Ilenei, nu au găsit actele de la locul de veci al regretatei artiste, care se aflau la Cornel Galeș, partenerul cântăreței care s-a stins și el la doi ani și jumătate după aceasta.

Citește și: Cornel Galeș, uitat de apropiați, la trei ani de la deces. Doar câteva persoane au fost prezente la parastas: "La cimitir nu vine nimeni, fiica nu a vrut să se implice în nimic"

Acum, cei doi tineri se pot ocupa de reabilitarea locului de veci al Ilenei Ciuculete.

Citeste si: „Așteptăm oricând să vină acasă”. Anamaria Prodan, pregătită să îngroape securea războiului cu Laurențiu Reghecampf: „Noi am făcut istorie în țara asta”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„O să vin cu câteva pachete la București, dar nu știu exact când. Mămica, pe data de 14 martie, împlinește 6 ani de când a murit. Cred că vin în timpul săptămânii, dar o să văd atunci. Am rezolvat cu actele, după ce m-am zbătut și am făcut multe drumuri… Până la urmă, au înțeles și mi-au concesionat oamenii. Le-am lăsat actele și au văzut cum stă treaba și care a fost situația. Trebuie să îmi facă un referat și apoi să merg la Administrația Crematoriilor să achit taxa, cu referatul întocmit de ei. Taxele sunt neplătite de când a murit Cornel.Actele de la cimitir erau pe numele lui Cornel, dar nu le-a găsit nimeni. Claudia a renunțat și așa am rămas eu. Am fost la director și am primit aprobare. O să achit taxa și sunt la zi. Mulți comentează, dar nu știu ce încurcături au fost din cauza problemelor legate de acte. Nu că noi nu am fi vrut să rezolvăm', a declarat pentru viva.ro, Mugurel Sfetcu.

Cristian și Mugurel s-au gândit chiar la varianta de a-și dezgropa mama

Totuși, înainte de a primi răspunsul de la Administrația Crematoriilor și Cimitirelor, Mugurel și Cristian s-au gândit chiar să-și dezgroape mama și să o strămute în Craiova, însă acest lucru ar fi putut fi posibil abia după 7 ani de la deces.

Citeste si: „Eu n-am nevoie de ginere.” Mama Deliei, mesaj uluitor după ce ginerele săi i-a luat pe cei doi copii acasă! Ce se întâmplă în familia sa- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristiano Ronaldo ar fi înșelat-o pe Georgina Rodriguez! Au ieșit la iveală toate detaliile legate de aventura starului cu un faimos model din America Latină- radioimpuls.ro

Citește și: Cum arată mormântul Ilenei Ciuculete. Au trecut 5 ani de la moartea interpretei de muzică populară

„Fără acel act nu ne ia în considerare. Am dus actul acela, că fata lui Cornel, Claudia Galeș, a renunțat la drepturi, iar el, din partea lui, nu mai are pe nimeni. Mai suntem noi, dar pe mine asta mă interesează, să rezolvăm și această problemă. Crucea este crăpată mai demult. Probabil s-a mai deteriorat, vă dați seama…

Dacă nu am acte, nu putem face nimic. Asta a fost situația. Prin tot ce am trecut până acum ne-a întărit. A trecut. În caz că, Doamne ferește, nu vor să ne ajute, să facem acte, noi așteptăm. La șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova, că avem voie. Eu m-am săturat de lupte cu autoritățile”, declara Mugurel Sfetcu, fiul cel mare al Ilenei Ciuculete, în urmă cu un an.