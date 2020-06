In articol:

Iancu Sterp a avut o prestație senzațională la Survivor România, motiv ca oamenii să își îndrepte atenția și către familia lui! Dacă fratele, Culiță, este unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere, iar legătura lui cu artista Carmen de la Sălciua a ținut multă vreme prima pagină a publicațiilor din România, mama și surorile au devenit cunoscute abia acum.

Mama războinicului, Geta, a fost cea mai carismatică, drept dovadă că oamenii au îndrăgit-o imediat, și, firește, și-au dorit să o vadă și să o audă mereu.

”Dacă v-aș spune viața mea, ar fi mai ceva ca la ”Din Dragoste”. Omului meu i-a plăcut să umble, iar eu mereu am iertat. Așa îmi este firea. La fel și băieții, ambii după fuste, doar așchia nu sare departe de trunchi. Însă, până la urmă, eu am marșat mereu pe familie, ea este cea pe care ți-o dă Dumnezeu și trebuie să o respecți până la moarte”, a povestit, amuzată, Geta, mama lui Iancu Sterp, la Ștafeta mixtă.

Citeste si: Culiță Sterp, întrebat dacă scoate melodie cu Vulpița! Cum a răspuns artistul

Citeste si: Reacție furibundă a lui Iulian Pîtea după finala Survivor România! ”Lola este machiavelică, iar cu Elena nu aș fi ținut niciodată” EXCLUSIV

Citeste si: ȘOCANT! S-a aflat abia acum! Elena Ionescu nu a fost felicitată de faimoși după câștigarea trofeului Survivor România! ”Mi-au lăsat un gust amar”

Mama lui Iancu de la Survivor România a dezvăluit că nu a fost măritată deloc

Mama lui Iancu de la Survivor România avea să dea și o declarație șocantă, chiar în ziua finalei. ”Toată lumea m-a botezat Geta Sterp. Ei bine, să știți și dumneavostră adevărul. Vreau să vă spun în premieră că numele meu real este Geta Gutiu. Niciodată nu am fost căsătorită, sunt o domnișoară (n.r. râde) cu patru copii mari și frumoși.

Nu din cauza mea nu m-am măritat cu Nicolae, tatăl lui Iancu, eu mi-am dorit din tot sufletul meu acest lucru. Orice fată își dorește să fie mireasă când este tânără, l-am și iubit din toată inima, a fost primul meu bărbat, și ultimul până în momentul de față, însă așa a fost. Am rămas însărcinată cu cel mare, am zis hai că facem nunta la anu, apoi că nu o mai facem și tot așa, am ajuns să am mai mulți copii. Nu a fost nuntă și niciun act, decât dragoste sinceră... Așa că, să stiți, de acum încolo să îmi spuneți Geta Gutiu. Pe copii îi cheamă ca pe tată-su, iar eu am rămas...”fată mare””, a spus râzând extrem de simpatica mamă a lui Iancu Sterp la ”Ștafeta mixtă”.

Iancu de la Survivor România nu și-a văzut tatăl acasă de șase ani! ”Nu a pus mâna pe telefon deloc de atunci, să ne sune”

La câteva zile de la acea declarație, a explodat bomba, și anume că Iancu de la Survivor România nu și-a văzut tatăl acasă de șase ani! Cel care a făcut dezvăluirea a fost chiar Culiță Sterp. ”Tata a plecat de acasă, și nu s-a mai întors niciodată. Ne este dor de el, dar ținem legătura și ne mai vedem când putem! L-am sunat acum două luni, să văd ce mai face! El în schimb, nu a pus mâna pe telefon deloc de atunci. Este trist, dureros, dar asta este...e tata și îl iubesc atât eu, cât și frații mei indiferent de atitudinea lui față de noi”, a spus Culiță Sterp la Tep Show.