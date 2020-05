In articol:

În urmă cu mai bine de două luni și jumătate, Ana Pal a devenit ținta unor reacții uluitor de vehemente venite de pe întreg mapamondul după ce l-a făcut KO pe Andrei Ciobanu la Survivor România, după o probă pierdută de faimoși pe traseele din Republica Dominicană. De la persoane de pe adresele de socializare până la cele care au comentat la articolul prezentat de celebra publicație ”Daily Mail”, care a relatat atacul ”faimoasei” la adresa rivalului său pe larg, toate au condamnat violența de care a dat dovadă luptătoarea în show-ul din Republica Dominicană.

”Mi-am luat atâtea hate-uri că nu mai puteam să ies nici din casă! Sincer, nu mi-a fost deloc ușor să știu că toată lumea mă făcea bătăușa și nu mă puteam apăra deloc. A fost un moment greu, poate la fel ca acela în care am pierdut lupta în ring cu Diana Belbiță, și tot așa, lumea a sărit pe mine și m-a atacat verbal”, a răspuns cumva Ana valulului de duritate cu care s-a confruntat.

Ana Pal și-a justificat gestul! ”Am plătit un preț mare ieșind din concurs și sper ca lumea să nu mă condamne la nesfârșit”

Mai mult, la întoarcerea în țară, eliminată din competiție, Ana Pal avea să regrete ce a făcut și a spus că, totul a fost doar o reacție de moment. ”Nu am vrut să dau în Andrei, nu era plănuit așa ceva, dar el m-a tot enervat în timpul probei, spunea că nu pot să dau la țintă, că este greu la Survivor. În plus, de multe ori, m-a mai șicant și atunci chiar nu am mai rezistat. Îmi pare rău pentru gestul făcut, și îi cer iertare adversarului meu. Am plătit un preț mare ieșind din concurs și sper ca lumea să nu mă condamne la nesfârșit. M-am dus în show pentru copilul meu și cei doi frați bolnavi. Am vrut poate prea mult să câștig”, a dezvăluit fosta faimoasă la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!

Acumm, la ieșirea din show, reacția faimoasei avea să fie justificată chiar de...”victimă”! Andrei Ciobanu a spus adevărul despre capul primit în față de la Ana Pal! ”Îmi amintesc și acum ce s-a întâmplat atunci, știu că noi, războinicii, am adus-o în stare să aibă asemenea reacții. Emanuel a fost cel care a enervat-o foarte tare în timpul probei, îi spunea că a pus un cub invers, deși nu era așa, însă el dorea să o deruteze. Apoi, eu și Andy o tot bruiam de pe margine. Îmi place să mă joc cu mintea omului și Survivor este și un joc psihologic, așa îți scoți adversarii din starea lor, astfel că am plusat mult pe latura asta. Totuși, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici. În clipa în care i-am spus că este ”greu la Survivor, Ana”, am crezut, inițial, că îmi va da o minge în față și mi-a fost cu adevărat teamă, dar pe urmă, am rămas cu adevărat interzis când am primit capul în figură. Nu am realizat ce se întâmplă, dar mă bucur că Dumnezeu mi-a dat forța să nu ripostez. Am avut niște probleme medicale minore, atât! Mi-a părut rău pentru Ana că a fost descalificată, fiindcă am aflat ulterior povestea ei de viață și greutățile prin care a trecut și trece în continuare”, a comentat Andrei la Fanarena.