„S-a format recent, luna trecută nu aveam” Lidia Buble a aflat în urmă cu foarte puțin timp că are asta! De ce se teme cel mai mult acum: „O să plâng rău”

Lidia Buble este artistă, dar și un om al rețelelor sociale, căci este foarte activă în mediul online, acolo unde-și pune viața pe tavă în fața tuturor.

Fapt foarte apreciat de marea sa comunitate de fani, căci astfel reușește toată lumea să fie la curent cu ce se întâmplă cu vedeta lor preferată.

Lidia Buble se teme că va trebui să renunțe la una dintre plăcerile sale

Iar ea nu pierde nicio ocazie din a-și expune viața cu bune și cu rele în fața tuturor, de a da sfaturi și a cere la rândul ei păreri.

Lucru care s-a întâmplat și acum, când fosta iubită a lui Răzvan Simion a dat de necaz. Nici bine nu a ajuns acasă la părinți, că artista a primit o veste îngrijorătoare de la sora sa.

Estera a observat că artista are o problemă la una dintre urechi, acolo unde, de curând, și-a mai pus un cercel.

Se pare că dorința ei de a mai avea un piercing are acum repercursiuni drastice și asta pentru că deja s-a format o mică infecție în locul cu pricina.

Motiv pentru care, trecută fiind deja printr-o experiență asemănătoare, când a și ajuns la spital, Lidia Buble le-a cerut urmăritorilor ei sfaturi pentru a nu se îndrepta iar către un moment critic.

Vedeta nu vrea să renunțe la cercel, căci spune că doar ea știe prin ce dureri crunte a trecut pentru a-l avea, dar nici nu-și dorește să facă unele complicații la ureche și să ajungă iar pe mâna medicilor, ca în cele din urmă să rămână și fără cercel și trecută prin momente greu de suportat.

„Sunt foarte tristă, acum un sfert de oră am aflat o chestie ce m-a întristat. Aici, la piercingul ăsta pe care îl am în ureche, am îndurat foarte multă durere pentru el, nu am ce să vă explic în cuvinte, cred că s-a format acolo un mic cheloid și sper doar că nu trebuie să-l scot, nici n-am știut că am așa ceva, nu arată prea drăguț. Sper să nu-l scot, o să plâng rău, e preferatul meu și m-am chinuit mult cu el. Chestia asta s-a format recent, luna trecută nu aveam și l-am îngrijit foarte bine, dar am auzit că se mai fac astfel de chestii după operații sau după piercinguri. Nu știu cum se vindecă sau ce pot să fac pentru treaba asta”, a spus Lidia Buble, pe contul personal de Instagram.