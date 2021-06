S-a întors roata: Cheloo le cere bani polițiștilor după ce i-a bătut în instanță! Paraziții, o nouă victorie în fața sindicatului lucrătorilor în Ministerul de Interne! EXCLUSIV

Cheloo le-a cerut bani polițiștilor 00:08, iun 28, 2021 Autor: Radu Constantin

Cheloo și colegii lui de la Paraziții: Ombladon și FreakaDaDisk și-au încheiat socotelile cu polițiștii care le cereau daune morale de 100.000 de euro pentru versurile piesei ”Antimiliție”. Procesul a durat aproape 2 ani.

Paraziții au câștigat toate procesele cu sindicatul polițiștilor

Tribunalul București a decis să suspende procesul dintre Sindicatul SNAP al agenților de poliție și cei trei membri ai trupei Paraziții pentru că niciuna dintre părți nu s-a prezentat la termenul din aprilie. Dosarul ”Antimiliție” ajunsese din nou în instanță după ce în septembrie 2019, Tribunalul dăduse câștig de cauză trupei Paraziții. Polițiștii au cerut însă reexaminarea deciziei, iar dosarul s-a întors la prima instanță. Sindicatul polițiștilor are însă drept de recurs pe toată durata suspendării.

Într-un dosar paralel, prin care polițiștii cereau scoaterea piesei ”Antimiliție” de pe Youtube prin ordonanță președențială, Curtea de Apel a dat câștig, de asemenea, trupei Paraziții, în februarie 2020. Cheloo a cerut în nume personal cheltuieli de judecată în valoare de 1.500

de lei.

Cheloo a avut probleme cu legea din cauza drogurilor

Deputatul Dumitru Coarnă, la acea vreme șef al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a declarat în 2019 că decizia tribunalului este una corectă și că oamenii legii nu trebuie să recurgă la astfel de acțiuni, chiar dacă versurile piesei ”Antimiliție” sunt, într-adevăr, calomnioase.

Neînțelegeri între polițiști pe seama cântecului ”calomnios”

”Decizia Tribunalului este corectă, Surugiu nu are calitatea de polițist, nici de președinte al Sindicatului Național al Agenților, doar presa îl prezintă așa, dar el nu are calitatea asta. Acolo sunt alte lucruri. Pentru cine cerea el 100.000 de euro, pentru el, pentru cine? Nu are calitate procesuală. Nici eu nu am calitatea de a acționa în instanță. În instanță poate acționa Inspectoratul General al Poliției Române, el este titularul dreptului sau oricare polițist care s-a simțit lezat într-un drept al său”, spunea Dumitru Coarnă. Actualul deputat mai era de părere că ” dacă un fost condamnat îți trimite insulte și calomnii înseamnă că ai lucrat bine”, el făcând referire la situația juridică a lui Cheloo, condamnat în trecut pentru posesie și consum de droguri ușoare.

Paraziții au cțntat piesa ”Antimiliție” peste tot

Piesa ”Antimiliție” se află în acest moment încărcată pe contul de Youtube al trupei Paraziții și a strâns în doi ani peste 10 milioane de vizualizări. De asemenea, Cheloo și colegii lui au cântat live piesa respectivă în fața a zeci de mii de fani la evenimente importante, cum ar fi festivalul Untold.