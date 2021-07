S-a spus că Mircea Diaconu a avut un rol malefic la Revoluție. După 32 de ani, marele actor spune adevărul: "Mizeriile îi aparțin lui Vadim Tudor. Dumnezeu să-l ierte că are de ce"

Mircea Diaconu răspunde celor mai incomode întrebări [Sursa foto: Captură KANAL D] 23:08, iul 27, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Mircea Diaconu neagă că ar fi avut vreo implicare politică la Revoluție și explică prezența sa în filmările vremii.

Mircea Diaconu lămurește implicarea sa politică de la Revoluție

Marele actor spune că tot ce s-a scris despre implicarea sa sunt "mizerii" scrise de Vadim Tudor. Toate explicațiile au fost făcute în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Mircea Diaconu, adevărul despre rolul jucat la Revoluție[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mircea Diaconu a devenit membru al PCR în timpul facultății și a fost cel mai tânăr membru.

Citeste si: Cine este Mircea Diaconu. Actorul generației de aur a scenei românești a candidat la Preşedinţia României în 2019

"Am fost făcut membru cu sila în anul II de facultate, după note. În 1989 eram un foarte bătrân membru de partid.", a declarat Mircea Diaconu.

Pe scena politică și-a făcut simțită prezența la Revoluție, există mai multe înregistrări video cu actorul din acea perioadă. La scurt timp după fuga soților Ceaușescu, fostul demnitar comunist Ilie Verdeț punea la cale un nou Guvern. În înregistrări apare și Mircea Diaconu, care spune: "Liniște! Mai bine mergeți pe jos, dacă sunteți așa viteji, și să stați să așteptați să intre generalul Vlad.

Hai, cine se simte bărbat? E important să vină generalul aici!", sunt spusele lui Mircea Diaconu surprinse în înregistrările vremii.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Mircea Diaconu, sub tirul întrebărilor lui Denise Rifai! A vorbit despre conflictul cu Traian Băsescu

Mircea Diaconu apare în înregistrările video și în clădirea Comitetului Central participând la discuții, dar și la vestitul balcon. Potrivit presei, Mircea Diaconu a fost cel care l-a adus cu mașina pe Ion Iliescu la Consiliul Provizoriu, un fel de parlament provizoriu. De asemenea, s-a scris că actorul a făcut parte și din Consiliul Frontului Salvării Naționale.

Mircea Diaconu a negat mereu implicarea în conducerea politică de atunci.

Despre imaginile apărute în presă, el a susținut mereu că în mare parte dintre acestea sunt niște montaje ale unor oameni care și-au dorit să îi denigreze imaginea în campania pentru prezidențiale și s-a încercat crearea unei legături între el, Ion Iliescu și șeful Securității de la vremea aceea, generalul Iulian Vlad.

"Ați citit sau citat din "România Mare" a lui Vadim Tudor. Pe generalul Vlad l-am cunoscut înauntru, era împreuna cu generalul de armată. Nici nu știam că e general, nu am zis vorbele astea. Probabil ca sunt citate din presa vremii scârbavnică. Domnul Iliescu mă cunoștea din 1968 cand eram student și urma să fim băgați în pușcărie, pentru că am fost instigatori la cea mai mare revoltă studențească, din 1968 iarna. De ziua mea în decembrie, în Ajunul Crăciunului, am cântat colinde, împreună cu 7 studenți de la teatru și s-a revoltat toată zona studențească, vreo 20.000 de studenți și au spart geamurile de la Ambasada Sovietică și la CC și noi am fost considerați instigatori. De atunci mă cunoștea Ion Iliescu. Eram acolo în CC încercând să calmez oamenii sa nu se ia la bătaie și să nu dea foc. Pe lista aceea cu 40 de persoane și ultimul pe listă e Ion Iliescu, eu nu exist. Și atunci cum am fost membru în consiliu? Am intrat în Teatrul Nottara și nu am mai ieșit de frică. Am continuat să joc spectacole.

Nu am jucat niciun rol, am jucat un rol de Diaconu. În situația asta nu mai există nicio legitimație valabilă. Chipul meu era mai mult decât orice legitimație ar fi scos oricine ar fi scos oricine în clipa aia. Oamenii se călcau în picioare în Piața Palatului, voiau să dea foc și nu trebuia, am simtit nevoia sa fac treaba asta. Erau manifestanții ăia puțini, 100 au fost imediat după ce a pocnit chestia aia în Piața Palatului, 100 în fața Teatrului Nottara și 100 la Universitate. Mi-a fost teamă că dispar, că fug, că se tem. Am vrut sa ma duc la ei: Țineți-vă tare, dacă lumea află vine, vine. Atât am făcut. S-a terminat și m-am dus la teatru.

Nu am fost nimic, nu am fost membru. Să nu mă confunde cineva. Caramitru a fost membru CPUN, numărul doi în țară...nu eu am fost. Eu am fost numai la teatru.", a afirmat Mircea Diaconu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Candidat la funcția de președinte al țării, Mircea Diaconu are o fată campioană la echitație FOTO

Ce rol a avut Mircea Diaconu în carnajul din 23 decembrie 1989 de la Aeroportul Otopeni, când 48 de tineri soldați uciși

Mircea Diaconu răspunde celor mai incomode întrebări[Sursa foto: Captură KANAL D]

În presă au apărut informații că pe 22 decembrie, când zilele lui Ceaușescu erau numărate, Mircea Diaconu împreună cu soția sa, Sergiu Nicolaescu, Ion Caramitru, Dorel Vișan și Mircea Dinescu au făcut parte din planul "Actorii patrioți și curajoși". Conform planului, actorul împreună cu soția ar fi mers la Comandamentul Trupelor de Securitate de la Băneasa și au dat ordine ofițerilor. Conform presei, tinerii soldați uciși ar fi fost trimiși la comanda lui Mircea Diaconu.

Citeste si: Mircea Diaconu, noul candidat la Președinție, venituri de 900.000 de euro cât a fost europarlamentar!

"Este o minciună și citați din mizeria lui Vadim Tudor, care a fost profesionistul acestor chestii. Dumnezeu să-l ierte că are de ce. Intrând de la Nottara din stradă încercam să-i opresc în a da foc și a sparge. La un moment dat se spărgea birouri, se spargeau tablouri și am spus generalilor: ar trebui aduși niște militari să stea în față sa nu se mai spargă. Faceți ordine. Și au zis că dacă apare haina militară, poporul poate fi supărat. Aduceți soldați în uniforme fără arme. Bucureștiul era baricadat, puseseră cetățenii mașini mari. M-am dus cu o Dacie cu un băiat de pe acolo cu soția ca nu ne despărțeam și ne-au dat un bilețel scris să cerem 100 de militari în uniformă verde, fără arme. Ne-am dus la Meteo, habar n-aveam că acolo erau militarii, era un general amabil și am stat lângă autobuzele alea, pe 22 seara, s-au urcat în mașini și m-am uitat să nu aibă armament. Când am intrat în București și pentru că au avut încredere în mine și am intrat cu ei și au ajuns la CC ca pază. Restul sunt croșetele vremii, mizerabile, le detest și nu mă uit la ele.", a explicat Mircea Diaconu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".