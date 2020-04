In articol:

Mirela Vaida a spus lucrurilor pe nume, în ediția de ieri a emisiunii pe care o prezintă, după ce postul tv a primit o somație de la Consiliul Național al Audiovizual (CNA), în care au descris telenovela „Vupița” ca fiind „un spectacol al degradării umane”.

„CNA-ul îmi dă somație pentru că eu mi-am propus să spun că multă lume din mediul rural nu are apă și săpun ca să spele pentru Coronavirus. Am înțeles, nu le place Vulpița, dar ce să facem dacă se uită milioane de români. Nu știu de când suntem autoritate morală.

Mirela Vaida: Nu am degradat-o, am educat-o

Când am spus că mulți din oameni nu au apă, săpun și că pe Veronica am învățat-o noi să se machieze și să se îmbrace și că părul trebuie spălat zilnic când apari la TV. Nu am degradat-o, am educat-o, cât am putut și noi.

Credeți că dacă îmi dați o somație se schimbă România? Nu se schimbă și nu o să se schimbe nici de mâine încolo. Nu vor avea copiii tablete să facă școală online.

Vă înțeleg că nu vă place, dar nici nu faceți astfel de afirmații și nu faceți abuz de funcția pe care o aveți pentru că nu faceți bine. Puteți închide un subiect, o emisiune, plec eu, mă dă afară, dar ceea ce faceți nu schimbă realitatea din România.

O să se termine și Vulpița, că nu mai suport nici eu atâtea scandaluri, dar în orice caz eu cred că ce s-a întâmplat în acestă emisiune cu ei doi nu a fost rău, a fost un pas pentru ei.

Eu nu încurajez astfel de comportamente și de atitudini, dar rolul meu aici e să fac o emisiune.

Rolul dumneavoastră acolo, înteleg, e să fiți instanță morală. Bine, fiți dumneavoastră instanță morală, dar lăsați-mă pe mine să spun realitatea din România.

Realitatea este că mulți copii din România mor de foame și n-au cu ce să se spele. Mai dați-mi o amendă, o să o plătesc din salariul meu pentru care muncesc”, a spus prezentatoarea pe post.