S-au împlinit 47 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii! Declarațiile Nadiei Comăneci

În acea vreme, Nadia Comăneci sau „Zeița de la Montreal” cum a fost supranumită avea doar 14 ani cănd devenea copilul de aur al gimnasticii mondiale, un fenomen.

La ediția din anul 1976 a Jocurilor Olimpice de la Montreal, gimnasta a obținut trei medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz, atingând perfecțiunea.

Astăzi împreună cu soțul ei, Bart Conner, dețin una dintre cele mai mari și mai importante baze de gimnastică din Statele Unite ale Americii.

„Chiar dacă nu simt că au trecut așa de mulți ani, este o decizie care mi-a schimbat viața. Am fost norocoasă că era o sală de gimnastică chiar aproape de unde locuiam noi”, povestește Nadia.

Detalii din viața „Zeiței de la Montreal”

Bela și Marta Karolyi, doi oameni care au văzut în niște fetițe simple, un potential uriaș să devină campioanele lumii.

„N-am știut ce înseamnă performanță, pentru că totul a crescut. Noi mergeam la școală la Liceul de Educație Fizică și Sport. Pe vremea aceea, sportul era important. Erau dedicate 4 ore pe săptămână pentru sport.

Descoperisem, inventasem anumite elemente. Elementele noi reies din greșeli. Așa a ieșit și saltul Comăneci, coborârea la fel. Cred că visul oricărei gimnaste este să lase ceva în urmă.

Este o inovație care rămâne întotdeauna în codul de punctaj, pentru că atunci nu mai trebuie să descri elementul respectiv, ci spui: fac o Tsukahara, fac un Comăneci.

Spre sfârșit de anii '60, nu erau prea multe sporturi pentru fete în momentul respectiv”, a mai spus Nadia Comăneci.

Parcursul impresionant al gimnastei

În anul 1975, Nadia reușea să câștige primele medalii din cariera sa, la Campionatul European de Gimnastică, găzduit la Skien, în Norvegia.

Zeița din Montreal relatează că, în acel moment, nu a avut emoții, era sigură pe ea:

„Mai mult eram preocupată să-mi măsor pașii la sărituri, să fiu sigură că paralelul nu alunecă. Am câștigat aurul. Am câștigat... Nu știu, trei medalii. Mă gândeam la ai mei acasă. Nu cred că am realizat exact ce s-a întâmplat, dar m-am bucurat de faptul că am concurat așa cum m-am pregătit. Deci eram pregătită să concurez bine. Eram copilaș, aveam 13 ani”, a mai spus Nadia.

„M-am întors să văd nota pentru că era prea mare gălăgie în sală! Nici nu m-am gândit la notă! Am zis că am făcut bine, iau 9,90! Am văzut 1.00 și am zis ce o fi, o fi, 1 n-are cum să fie.

N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una din colege și mi-a zis: ”Cred că e 10, dar e ceva în neregulă cu panoul”, a povestit Nadia Comăneci.