Anunțul făcut chiar de Nadia Comăneci, despre Simona Halep! Calvarul cazului de dopaj nu s-a terminat pentru tenismenă: „Va merge la Londra”

In articol:

Calvarul nu s-a terminat pentru Simona Halep! În luna septembrie a anului trecut, tenismena a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă, fiind suspendată provizoriu pentru dopaj, motiv pentru care de luni bune aceasta nu a mai putut participa la niciun turneu.

Urmează, însă, să ajungă din nou la tribunalul din Londra, acolo unde va încerca să își susțină nevinovăția.

În acest sens, chiar Nadia Comăneci a făcut o serie de declarații despre situația tenismenei, mărturisind că este convinsă că totul se va sfârși cu bine.

Citește și: Scandal uriaș! Antrenorul Simonei Halep a dat cărțile pe față! „Unde sunt cei care se dopează cu adevărat? Joacă în continuare”! Mouratoglou dă detalii uluitoare din dosarul tenismenei

Citeste si: „Școala, școala, dați-mi băiatul înapoi!”. Un elev de 19 ani, din Brăila, și-a pus capăt zilelor, deoarece nu a putut susține Bacalaureatul din cauza unei corigențe- kanald.ro

Citeste si: O profesoară a fost concediată după ce nu a fost la ore timp de 20 de ani. „Îmi pare rău, acum sunt la plajă”- stirileprotv.ro

„Din ce știu, va merge la Londra, la această înfățișare. Mă bucur că poate să vorbească despre ceea ce este important pentru ea. Să sperăm că acest lucru se va închide ca să își vadă și ea de viață și de carieră. Nu comentez ce este normal, Simona e un om extraordinar, sunt sigură că va ieși bine la sfârșit”, a spus Nadia Comăneci, la sosirea în țară, pentru Sport.ro.

Nadia Comăneci, despre Simona Halep: „Îi duc dorul”

Într-un alt interviu unde Nadia Comăneci a vorbit despre Simona Halep, fosta gimnastă a mărturisit că îi duce dorul tenismenei și nu doar ea, ci și fanii acesteia, care așteptă cu nerăbdare să o revadă pe terenul de tenis.

Citește și: Lovitură de teatru! Simona Halep a părăsit România! Decizia a luat-o după ce a aflat că va fi suspendată pentru dopaj! ”Oricum nu ar fi jucat tenis acum”

„ Îi duc dorul, sper să revină curând și să treacă peste acest lucru. Ce o fi o fi! Să închidă ușa, să își vadă de viața ei și de carieră. Toată lumea îi duce dorul! O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis. Așteptarea este grea! Să sperăm că va fi auzită, că va conta cuvântul ei. Oricare ar fi decizia ITIA (Autoritatea Internațională de Integritate a Tenisului), ea trebuie să își vadă de viața și de carieră. Nu am apucat să vorbesc, i-am trimis mesaj și am încurajat-o cum și cât am putut eu”, spus Nadia Comăneci, într-un alt interviu, pentru ProSport.