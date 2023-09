„Să fiu mai discretă” Bianca Drăgușanu a luat o decizie radicală! Motivul pentru care nu mai vrea să își expună viața privată: „Nu îmi bat capul cu unele”

In articol:

Bianca Drăgușanu a luat o decizie radicală cu privire la expunerea în mediul public. Se pare că vedeta a ales să fie mai discretă și mărturisește cu sinceritate că o va face în continuare.

Ei bine, motivul este cu totul neașteptat și l-a dezvăluit chiar în cadrul unui interviu recent. Iată mărturisirile inedite făcute de divă!

Citește și: „Leșinatelor împopoțonate” Bianca Drăgușanu, criticată pentru cum și-a îmbrăcat fiica la ziua sa de naștere! Diva a luat foc când a auzit discuțiile

Bianca Drăgușanu a luat o decizie radicală: „Să fiu mai discretă”

Bianca Drăgușanu este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. În prezent, se poate lăuda cu o carieră de succes și o viață trăită după bunul plac. Pe lângă situația financiară, vedeta se poate declara și o mamă împlinită, căci are o fetiță minunată cu care se mândrește de câte ori are ocazia.

Recent, ea a oferit un interviu inedit, prin care a dezvăluit cum decurge viața ei de acum.

Se pare că blondina se simte mai fericită ca niciodată, iar acest sentiment îl are în permanență. Ei bine, pe lângă acest aspect ea a dezvăluit un detaliu important. Mai exact, diva a luat hotărârea de a fi mai discretă în ceea ce privește viața personală, iar acest lucru o bucură foarte mult.

Motivul pentru care a luat această decizie este unul foarte întemeiat, astfel că ea a spus că nu mai vrea să aibă bătăi de cap cu anumite situații care sunt neadevărate.

Citeste si: Se dau 1.500 de lei de persoană! Banii intră direct pe card. Cine sunt beneficiarii- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

„Eu sunt într-o stare de fericire permanentă. Fericirea mea nu a depins niciodată de nimeni. Sunt fericită, sunt bine! Nu o să-mi mai pun viață pe tapet cum am pus-o atâția ani pentru că îmi creează un disconfort. Chiar îmi place când citesc ziarele și văd că nu sunt acolo! E mai bine să fiu mai discretă că să nu îmi bat capul cu unele neadevăruri.”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru ciao.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Bianca Drăgușanu, schimbare radicală de look, după ce a rămas femeie singură! Diva s-a tuns scurt de tot?

De ce nu a mai plecat vedeta în vacanțele exotice: „Am schimbat totul”

Se știe deja că frumoasa blondină este un fan al vacanțelor exotice, unde luxul se poate observa imediat. Astfel că, în ultima perioadă vedeta a ales să stea mai mult în România, iar acest lucru a pus pe toată lumea pe gânduri. Ei bine, vedeta nu a mai putut pleca atât de mult peste hotare, având în vedere că are foarte multe proiecte în desfășurare, iar programul încărcat nu-i permite.

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în urma decesului Laurei Roșca! Obiectele personale ale lui DJ Lalla au fost găsite pe o plajă din Mamaia. Tatăl fetei, mărturisiri dureroase despre decesul fiicei sale!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Îmi pare foarte rău” Cum a reacționat fosta iubită a lui Andre Bîrleanu, după ce modelul a fost acuzat că și-a răpit, bătut și abuzat actuala parteneră în centrul Capitalei- radioimpuls.ro

Pe lângă proiectele profesionale, Bianca Drăgușanu a făcut schimbări mari și în locuința sa, așa că a trebuit să se ocupe de tot.

„Am stat mai mult pe aici, e adevărat, sunt foarte nemulțumită de ce se întâmplă (rade). Am avut multe proiecte, îmi renovez acasă, a trebuit să stau mai mult pe aici că să fie gata în timp util. Am schimbat totul, de la băi, la instalații, gresie, am spart tot, am vrut să schimb Feng Shui-ul.”, a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Facebook]