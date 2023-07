„Să-i dea Dumnezeu sănătate” Cine este persoana care l-a ajutat cel mai mult pe Bursucu în carieră? Prezentatorul a dezvăluit cui i se datorează succesul său din televiziune: „Am o școală bună”

In articol:

Adrian Cristea sau ”Bursucu”, așa cum este cunoscut de public, și-a început cariera de prezentator în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, alături de Teo Trandafir. De atunci, Bursucu a prezentat mai multe emisiuni de succes, petrecând peste 15 ani în acest domeniu.

Prezentatorul TV se declară un profesionist în prezent și își ține toate discursurile de la TV fără a fi nevoie de a avea un prompter în fața lui.

Citește și: Bursucu nu a așteptat toamna să numere bobocii “A fost o nebunie!”

Bursucu a declarat, în cadrul unui eveniment pe care l-a prezentat recent, că nu este obișnuit să citească de pe foi. Vedeta de televiziune a spus că îi este mai ușor să aibă un discurs liber și nu unul stabilit înainte. În plus, prezentatorul de la Kanal D a mărturisit că s-a obișnuit să își țină emisiunile fără prompter, căci este un profesionist și poate improviza în unele momente din cadrul show-urilor de televiziune pe care le moderează, dar în cadrul acestui eveniment ar fi acceptat să aibă în față un ecran pe care să aibă scris întregul text.

Citește și: Bursucu nu se uită la bani când vine vorba de iubirea vieții lui! Vedeta a dezvăluit care a fost cel mai scump cadou: "Eu sunt un romantic"

Citeste si: Georgiana Lobonț a pierdut 50.000 de euro: „L-am dat în judecată”. Artista a fost escrocată de o persoană recomandată în mediul online- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO incendiară |Cea mai sexy avocată din lume recunoaște că adoră „să se joace cu focul” în dormitor: „Dorințele mele sunt inflamabile!”- stirileprotv.ro

„M-au pus să fac ceva ce nu fac de obicei, dar o să spun de la început asta. Eu nu sunt genul pe care să-l pui în fața unui stativ, cu un microfon.(...) Am atâta hârtii de citit. Eu nu am citit atât pentru BAC. De scris nici atât pentru BAC, dar măcar să citesc. Eu dacă reușesc să duc seara asta până la capăt, să citesc tot ce am foaie, este vis. Știi cât au făcut doamnele din seara? Habar nu aveam că doamnele care sunt premiate în seara asta au realizat atât de multe lucruri în viața lor. Mie dacă îmi scriu un CV nu cred că îmi iese atât. Pe cuvântul meu. Nu sunt modest. Pot să țin un prompter. Sunt profesionist. Dar nu pot să țin un prompter toată emisiunea. În seara asta clar este o emisiune de două ore din prompter, dar o să facem noi cumva să mai băgăm între ele o glumă, un râs, ne mai împiedicăm în cuvinte”, a declarat Bursucu pentru Ego.ro .

Cine este persoana care l-a ajutat cel mai mult în carieră pe Bursucu

Celebrul prezentator TV a mărturisit că își ascultă cu atenție producătorul și face în emisiuni tot ce zice acesta. Bursucu a recunoscut că cea care l-a învățat să asculte de producător a fost Teo Trandafir, la începutul perioadei pe care au petrecut-o împreună, prezentând emisiunea „Teo Show”. Prezentatorul a declarat că fosta sa colegă de platou l-a ajutat să aibă încredere în el și i-a dat sfaturi în ceea ce privește televiziunea.

„ Avem eu cu Teo (n.r. Teo Trandafir) o vorbă, dar nu pot să o spun pe cameră. La un moment dat eram așa prin platou și eu îmi băteam capul cu niște lucruri, iar ea a zis: ”Avem un producător, nu mișcăm un deget”. Asta era varianta frumoasă. Mai era și varianta;”Ai producător, te doare…, nu miști un deget”. Producătorul decide, el spune, îți dă un desfășurător, tu te ții el. E nasol în momentul în care invitatul nu îți mai spune nimic. Acolo trebuie să improvizezi”, a mai spus Bursucu.

Citește și: Bursucu a recunoscut că a fost extrem de gelos. Ce îi făcea iubitei lui până să se trateze la psiholog: „Măcar dacă a făcut-o să se fi simțit și bine”

Citeste si: „Am fost doar o menajeră, i-am primit la mine în casă 5 ani, nu le-am cerut niciun ban. Niciodată nu m-am gândit, s-au înțeles, s-au iubit.” Ce spune soacra Danei Roba despre căsnicia fiului său- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 iulie 2023. Ce sfânt este prăznuit miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cumnata Danei Roba, acuzații dure la adresa make-up artistului: "Totul este bine și frumos până la denigrarea familiei". Ce spune despre scandalul provocat- radioimpuls.ro

De asemenea, bărbatul a dezvăluit că Teo Trandafir este persoana care l-a ajutat cel mai mult în cariera sa. Bursucu a povestit că a învățat de la celebra prezentatoare de televiziune să nu folosească prompter în emisiunile sale. În plus, acesta a mărturisit că, dacă nu ar fi lucrat alături de Teo, nu ar fi ajuns în prezent unul dintre cei mai carismatici prezentatori din România.

”Dar uite, noi la ”Roata norocului” nu avem prompter deloc. Nici la ”Teo Show” nu am citit de pe prompter. Am citit niște știri ”bursucite” la un moment dat, dar atât. Nici la matinal. Nici măcar atunci când trebuie să anunț publicitatea, astea mi se spun în cască. Nu am avut prompter niciodată, doar la lucruri normale, de gen meteo sau trebuie să faci un anunț de SMS, dar în rest lucrez fără prompter. Mulțumesc lui Dumnezeu am o școală bună de la doamna Teo Trandafir, să-i dea Dumnezeu sănătate. Eu când m-am dus la televizor lângă ea am întrebat-o dacă avem prompter și mi-a spus că cu prompter poate toată lumea, m-a pus să mă descurc fără, să fiu spontan”, a mai povestit Bursucu.

Teo Trandafir a fost persoana care l-a ajutat cel mai mult pe Bursucu în cariera sa [Sursa foto: Instagram]