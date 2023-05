Bursucu a recunoscut că a fost extrem de gelos. Ce îi făcea iubitei lui până să se trateze la psiholog: „Măcar dacă a făcut-o să se fi simțit și bine”

In articol:

Bursucu și Andreea, iubita lui, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu. Cei doi au reușit să își construiască o familie frumoasă împreună, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fiică minunată, Anays, în vârstă de doi ani.

Deși iubirea dintre cei doi poate muta munții din loc, Bursucu a recunoscut că a avut momente de gelozie nefondate și chiar s-a ajuns la despărțire din această cauză.

Bursucu, gelos pe iubita lui

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii „Detectorul de minciuni”, care poate fi vizionată pe canalul de YouTube „theXclusive” sau în fiecare sâmbătă de la ora 22:00 pe Kanal D2, Bursucu a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa, dar și despre relația pe care o are cu mama fetiței lui.

Prezentatorul TV a recunoscut că a avut o perioadă în care era foarte gelos pe partenera sa și chiar s-a ajuns la o despărțire. Până să ajungă la psiholog ca să își rezolve problema, vedeta îi căuta Andreei în telefon și o controla la orice pas.

Pe de altă parte, Bursucu mărturisește că partenera sa de viață este si ea geloasă, însă are limite și nu se comportă necorespunzător, oferindu-i soțului ei liberatate.

Acum, prezentatorul TV nu se mai confruntă cu această problemă, iar vizitele la psiholog l-au ajutat foarte mult în acest sens.

„Am fost foarte gelos, am fost la psiholog. Am fost bolnav de gelozie, dar îmi făceam filme singur, ne-am și despărțit la un moment dat. Doar cu ea am fost. Când vine domnișoara de îți pune capac, gata. Ea este geloasă, dar într-o limită de bun simț. Nu mă caută aiurea, nu-mi caută în telefon, nu există.

Eu îi căutam în telefon, până la un moment dat în care s-a prins și am înțeles un sigur lucru, vezi un mesaj, o postare, o poză, nu e 100% dar pare că și acum ce faci? Te duci și îi spui că-i cauți în telefon sau nu-i spui și te macină. Nu mai bine nu știi? Măcar dacă a făcut-o să se fi simțit și bine și-l arunci”, a mărturisit Bursucu în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.