„Să-ți pui perucă!” Carmen de la Sălciua, criticată după ce s-a tuns! Reacțiile au venit imediat cum a publicat imaginea

Carmen de la Sălciua a uimit pe toată lumea în momentul în care a decis să se tundă scurt. Fanii artistei au avut un adevărat șoc, mai ales că, până în acel moment, artista a avut numai părul lung și nici măcar o lungime medie. Este o schimbare extremă, motiv pentru care, acum, cântăreața trebuie să se adapteze situației și să găsească coafuri care să se potrivească noii sale tunsori.

Ei bine, chiar dacă s-a tuns scurt, vedeta tot găsește soluții în cazul în care i se face dor de părul lung. Carmen de la Sălciua nu ezită să floosească peruci, însă se pare că acest lucru nu este pe placul tuturor fanilor ei din mediul online.

Carmen de la Sălciua a avut parte de câteva zile pline de răsfăț în orașul iubirii, Paris. A făcut multe poze, iar fanii nu au putut să nu observe că în majoritatea fotografiilor poartă perucă, iar de aici internauții au tras concluzia că artista regretă alegerea pe care a făcut-o.

„Să-ți tunzi părul și să-ți pui perucă, asta da schimbare!”, „De când te-ai tuns, numai cu peruci o arzi! Așa că nu-ți place tunsoare”, au spun unii dintre fani în secțiunea de comentarii.

Dacă unii s-au legat de tunsoarea artistei, alții sunt de părere că folosește mult prea multe filtre.

Nici de data aceasta fanii nu s-au putut abține și i-au atras atenția cântăreței.

„De ce îți editezi atât de mult pozele? Și de ce nu stai și tu dreaptă într-o poză?”, a spus o internaută.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Cum a luat decizia de a se tuned scurt?

Carmen de la Sălciua a făcut mai multe schimbări de-a lungul timpului în ceea ce privește culoarea podoabei sale capilare, însă niciodată nu a făcut o schimbare atât de radicală. Artista le-a povestit fanilor ei din mediul online cum de a decis să își tundă părul atât de scurt.

„Eu am trecut prin schimbări nenumărate și am avut culori și tunsori de tot felul, extensii, peruci, dar nciiodată părul scurt. Ei, uite că a venit și ziua asta. M-am tuns scurt și îmi place foarte tare! Urmăream eu un serial în copilărie care se numea Sunset Beach (puțin știu despre ce vorbesc) și era o actriță Sheridan care avea tunsoarea asta. Mereu mă întrebam când o să am curajul asta să fac o asemenea schimbare”, a spus ea pe Instagram.