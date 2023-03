„Să vă arăt și vouă” Smiley a lăsat România pentru America. Care este motivul pentru care artistul a plecat peste hotare?

In articol:

Smiley este unul dintre cei mai căutați și apreciați artiști de la noi din țară. Vedeta nu are succes numai în România, ci și în străinătate.

Recent, cântărețul și-a surprins fanii cu un videoclip în care anunța că a plecat în America.

Motivul pentru care Smiley a plecat în America

Artistul este foarte activ pe rețelele de socializare, loc în care își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Acolo, în urmă cu puțin timp, vedeta a postat un videoclip prin care își anunța urmăritorii că a părăsit România pentru America, mai exact, a ajuns în Las Vegas, acolo unde va sta pentru următoarele două săptămâni.

Se pare că artistul nu a plecat în vreo vacanță pentru a se relaxa, ci în interes de muncă, urmând ca în această perioadă să facă multă muzică.

„Astăzi zbor în America și am zis să fac un daily vlog. Să vă arăt și vouă ce fac două săptămâni în Los Angeles. Evident că locurile din avion nu sunt făcute pentru oameni ca mine cu picioare lungi, dar asta este. Am decolat, abia aștept să facem multă muzică și să vă arăt și vouă cum se lucrează aici și ce locuri vedem în Los Angeles. Am închiriat o mașină și îi dăm frumos spre studio! Aici o să avem studioul.”, a spus Smiley, pe Tik Tok.