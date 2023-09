„Să vadă toată lumea” Scandalul aprins dintre Mariana Ionescu Căpitănescu și fiul ei, Anthony, strategie de marketing, la fel ca Bogdan de la Ploiești? Tânărul a dat drumul la gură

In articol:

Mariana Ionescu Căptiănescu este foc și pară pe fiul ei, Anthony, după ce acesta i-ar fi înșelat mamei sale toate așteptările în ceea ce privește parcursul său carieristic.

Se pare că tânărul a ales să cânte alt gen de muzică față de cel pe care artista și l-ar fi dorit, motiv pentru care i-a cerut acestuia o explicație în mediul online. Răspunsul fiului său nu a întârziat să apară, însă mai mulți internauți i-au acuzat pe cei doi că, de fapt, la mijloc n-ar fi decât o strategie de marketing, prin care tânărul să fie promovat prin declanșarea unei false dispute pe rețelele de socializare.

După ce Anthony i-a oferit un răspuns mamei sale cu privire la alegerea pe care a făcut-o în plan muzical, acesta a primit mai multe acuzații cum că el și artista ar mima o ceartă pe TikTok, pentru promovare, însă se pare că tânărul nu a rămas indiferent, dându-le răspunsul tuturor celor care susțin acest lucru. Acesta a menționat că mama lui nu l-a contactat înainte să posteze în mediul online mesajul său inițial și că, în aceste condiții, i s-a părut corect să-i răspundă cu aceeași monedă, în același fel în care artista a decis să-l tragă la răspundere pentru decizia pe

care a luat-o, mai cu seamă cu cât cei doi nu mai locuiesc împreună de circa un an.

„Ăștia nu au numerele de telefon unul altuia? Nu stau în aceeași casă? Aa... marketing...”, a fost comentariul care l-a făcut pe Anthony să reacționeze.

„Vreau să-și răspund așa la comentariu, ca să vadă toată lumea ce am de spus. În primul rând, nu, nu mai stăm în aceeași casă de aproape un an de zile. În al doilea rând, ea a făcut un TikTok fără să mă sune prima dată. A făcut un TikTok și și-a spus pe această platformă părerea despre mine, și eu, la rândul meu, a trebuit să-i răspund cu aceeași monedă. Exact cum am explicat, mi s-ar fi părut urât din partea mea să nu am și eu un răspuns pe TikTok, unde să vadă oamenii ce am de spus. Cât despre partea cu marketing-ul, voi luați cum vreți, vă uitați la videoclip și comentați, atâta timp cât faceți engagement, asta înseamnă că pentru voi e marketing. Pentru noi este o simplă discuție.”, a fost răspunsul pe care Anthony l-a oferit.

Se știe faptul că, nu cu mult timp în urmă, mai mulți artiști de la noi au încercat să-și promoveze piesele inducându-și în eroare publicul, mimând o ceartă și chiar și o despărțire.

Internauții nu au uitat de exemplul lui Bogdan de la Ploiești, așa că acum suflă și în iaurt când vine vorba de scandalurile din mediul online.

Cum a decurs cearta dintre Mariana Ionescu Căpitănescu și fiul său, Anthony, pe TikTok?

Inițial, Mariana Ionescu Căpitănescu, sora mai mare a Marcelei Fota, a postat pe TikTok un filmuleț în care și-a vărsat of-ul cu privire la fiul său. Artista nu este de acord nu genul de muzică pe care tânărul a început să îl cânte, menționând că ea i-a dat o cu totul altă educație. Încă de mic a urmat cursuri de muzică clasică și că i-ar fi plăcut ca măcar să abordeze stilul de muzică pe care și ea îl cântă. Cântăreața i-a cerut fiului ei să îi dea o explicație și să-i răspunde în același mod în care ea a luat legătura cu el, lucru care s-a și întâmplat la scurtă vreme.

„Vă salut pe toți urmăritorii mei de pe TikTok! Vă mulțumesc că mă urmăriți, și astăzi vreau să vă vorbesc despre băiatul meu, Anthony Căpitănescu.

Unii dintre dumneavoastră deja știți că el face muzică de ceva timp, dar eu sunt confuză în legătură cu asta, pentru că atunci când era mic l-am dat să studieze muzică clasică. A studiat Mozart, Bach, și bineînțeles că poate vă așteptați să cânte acum, să facă muzică clasică sau chiar populară. Dar nu, nu face niciun din astea. Și sunt supărată în legătură cu asta.

Voi pune un fragment de-al lui pe TikTok, să vedeți și voi ce cântă: Vreau o explicație de la tine, Anthony! Pentru că ești băiatul meu, știu că acolo nu poți face tot ce îți trece prin cap, dar știu că ești un băiat responsabil, așa că te rog să-mi dai un răspuns!”, a transmis pe TikTok Mariana Ionescu Căpitănescu.

Cum i-a răspuns Anthony mamei sale?

Anthony i-a răspuns fără ezitare mamei sale, menționând faptul că pretențiile pe care le are nu sunt aceleași cu dorințele sale și că genul de muzică pe care l-a abordat este pe placul lui, nu muzica clasică și nici cea populară. În final, tânărul și-a exprimat dorința ca mama lui să îl înțeleagă și să îi accepte decizia, în ciuda așteptărilor sale.

„Ai vrut un răspuns din partea mea și iată că îl primești prin intermediul acesta. Înțeleg că ești supărată și că nu îți convine stilul de muzică pe care îl abordez, dar nu asta contează. Contează ce-mi place mie să fac. Mie nu îmi place muzica clasică, chiar dacă am studiat-o când eram mic. Acum numai ascut așa ceva. Înțelegeam să fii supărată dacă cântam muzică cu limbaj licențios sau altceva, dar acest gen pe care îl abordez mie mi se pare foarte frumos și este plăcut de foarte multă lume. Cestea este răspunsul meu pentru tine și sper să înțelegi.”, -a răspuns Anthony mamei sale.

