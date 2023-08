„L-a pierdut aseară” Mariana Ionescu Căpitănescu, strigăt de ajutor în mediul online! Totul are legătură cu soțul ei, Dan Căpitănescu

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu a făcut un anunț important în mediul online cu puțin timp în urmă, despre soțul ei. Artista a fost prezentă cu o seară în urmă alături de soțul ei la evenimentul la care a fost invitată să cânte, însă un lucru neașteptat a avut loc. Bărbatul și-a pierdut portofelul cu toate actele în localitatea Iancu Jianu, județul Olt.

Cântăreața a făcut un anunț în mediul online în acest sens, în speranța că îl va putea găsi.

Artista speră că va reușit să găsească portofelul soțului său, având în vedere că în el erau toate actele sale importante. Și-a îndemnat fanii să-i dea de veste imediat cum află noutăți sau intră în posesia portofelului, pentru a-l recupera. Actele sunt pe numele Dan Căptănescu.

„Anunț! Soțul meu, Dan Căpitănescu, și-a pierdut portofelul cu documente la evenimentul de la Iancu Juanu, jud. Olt de aseară. Dacă le găsește cineva, îl rog să mă contacteze. Mulțumesc!”, a fost mesajul pe care Mariana Ionescu Căptinăescu l-a scris în mediul online.

Cum și-a cunoscut soțul Mariana Ionescu Căpitănescu?

Mariana Ionescu Căpitănescu și soțul ei s-au cunoscut prin prisma meseriei artistei, la un eveniment. Pentru bărbat, a fost dragoste la prima vedere, însă nu același lucru se poate spune despre artistă. Oricum ar fi fost, cert este că cei doi au o relație foarte frumoasă chiar și în prezent, în care se bucură nespus de copiii pe care i-au adus pe lume.

„Pe soțul meu l-am cunoscut la o petrecere, eu cântam pe scenă. El s-a îndrăgostit în primul rând de cântecele mele, iar apoi și de mine. El zice că a fost dragoste la prima vedere, dar eu nu am conștientizat asta atunci.

Am aflat la ceva timp că el s-a îndrăgostit și mi-am dat seama că el este un om cu care vreau să-mi petrec viața și să am copii. El m-a luat așa, prin învăluire, nici nu am realizat unde am ajuns. Nici nu m-a cerut de soție. Noi eram deja împreună și eu îi spuneam: ‘Dar tu știi că nu m-ai cerut de soție, plănuim doar să ne căsătorim, când să facem nunta, dar nu a venit cererea din partea ta.

A fost cam hoț, dar i-a mers planul și a fost dus la bun sfârșit. Lucrurile sunt de așa natură, că merg în direcția pe care o vrei tu, ca bărbat. Dar asta a fost acum 30 de ani, acum sunt alte feluri de a cuceri o femeie. Așa cum am procedat noi, probabil sunt variante învechite”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu, conform Fanatik.

