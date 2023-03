Sacrificiile pe care Valentina Pelinel le-a făcut pentru căsnicia cu Cristi Borcea! Nimeni nu a știut asta până acum: „Am avut de înfruntat dificultăți și situații tensionate”

In articol:

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar viața lor a ținut primele pagini ale ziarelor de multe ori, mai ales atunci când au început o relație, gurile rele spunând vrute și nevrute despre cei doi parteneri.

Ei bine, însă, deși cuplul are mulți fani care îi apreciază și îi îndrăgesc, puțini dintre aceștia știu că celor doi soți nu le-a fost deloc ușor la începutul relației, fiind nevoiți să înfrunte multe situații tensionate, dar au

reușit acest lucru împreună.

„Sunt împlinită și fericită pe toate planurile, așa este. Însă nu cred că am plătit un preț mai mare sau mai mic decât orice altă persoană. Am avut de înfruntat dificultăți și situații tensionate, însă toți avem provocări în viață peste care învățăm să trecem atunci când ne dorim ceva cu adevărat. Am luptat pentru relația cu Cristi, pentru copiii mei, pentru fericirea noastră așa cum ar face orice femeie care simte că acolo este locul ei. Ușor nu a fost, însă împreună am făcut echipă comună, am vorbit public când a fost cazul și am lăsat să treacă pe lângă noi alte lucruri, care nu meritau atenția noastră.”, a declarat Valentina Pelinel, pentru Viva.ro.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea [Sursa foto: Instagram]

Valentina Pelinel a vorbit despre copiii ei

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii, de care sunt foarte mândri.

În cadrul aceluiași interviu, blondina a vorbit deschis despre micuții ei, spunând că legătura pe care o au cei mici, ca frați, este una specială, înțelegându-se foarte bine, lucru ce îi bucură pe afacerist și soția lui.

„Copiii cresc frumos și armonios, sub ochii noștri, în fiecare zi uimindu-ne cât de multă dragoste pot să trezească în sufletele noastre, în moduri noi. Ce este cel mai important este că se înțeleg toți bine, își petrec timpul împreună jucându-se și, mai ales, cei mici învață de la cei mari. Este una dintre cele mai frumoase relații. Este atât de multă iubire, protecție și sprijin între ei și sunt mândră de conexiunea lor specială.”, a mai spus Valentina Pelinel, pentru aceeași sursă.