Sânziana Buruiana, vacanță cu ștaif! Diva ne-a dezvăluit de destinație de vis a ales pentru toată familia | EXCLUSIV

Sâmnziana Buruiană are planuri mari anul acesta, de 1 Decembrie. Frumoasa blondină ne-a mărturisit că vrea să meargă într-o vacanță de excepție de Ziua Națională, alături de toată familia.

Anul trecut, diva și fetițele sale nu au petrecut la noi în țară așa că acum a venit momentul să recupereze. Vedeta ne-a povestit că și-a ales o destinație unde să fie și preparate tradiționale, dar și activități pentru copii.

Sânziana își dorește că anul acesta să strângă toată familia în minivacanța de 1 Decembrie și să meargă la munte la noi în țară. Tânăra mămică ne-a mărturisit că deja a găsit o căsuță cu mascote pentru copii, acolo unde vrea să își ducă fetele în excursie.

Sânziana Buruiană, planuri de 1 Decembrie 2022

Vedeta a petrecut minivacanța în străinătate anul trecut așa că acum își dorește să aibă parte de o sărbătoare 100% tradițională românească. Diva a re în plan și activități pentru copii cu această ocazie și își dorește ca fetițele ei să se distreze, dar să și învețe câte ceva de Ziua Națională.

"De 1 Decembrie plănuim să plecăm la munte cu toată familia, să petrecem așa sărbătorile un pic mai tradițional. Am găsit și o căsuță cu mascote pentru copii și aș vrea să le duc pe cele mici. Anul trecut am fost plecați din țară și nu prea am simțit așa iarnă și tradițiile de la noi așa că aș vrea să recuperăm acum", a povestit Sânziana Buruiană, pentru WOWbiz.ro.

Tradițiile românești, o pasiunea a Sânzianei Buruiană

Vedeta ne-a dezvăluit că în ultimul timp, mai ales de când fetița ei participa la concursurile de miss pentru copii, s-a ocupat foarte multe de lucrurile românești și în special de adaptarea portului popular la copii.

Când vine vorba de lucrurile care îi amintesc de țara noastră, Sânziana Buruiană nu poate să nu se gândească la Nadia Comăneci și la Gică Hagi, aceștia fiind două dintre cele mai mari nume care au reprezentat România în afara granițelor.

"Când mă gândesc la România mă gândesc la oamenii care au reprezentat cu mândrie țara peste hotare, la Nadia Comăneci, la Hagi și în general la numele mari ale sportului românesc. Cred că de Ziua Națională ar trebui să ne amintim de reușitele campionilor noștri.

În ultima vreme eu m-am ocupat foarte mult și de tradițiile de 1 Decembrie pe care le transmitem copiilor, iar alături de colegele Izei de la modeling chiar am făcut o filmare cu tematică, cu ținutele tradiționale. Eu când aud de 1 Decembrie mă gândesc și la ținutele noastre specifice, la Drapelul nostru", a povestit Sânziana Buruiană, pentru WOWbiz.ro.

Sărmăluțele nu lipsesc de pe masa de 1 Decembrie

Vedeta ne-a mărturisit că sărmăluțele sunt felul ei preferat de mâncare atunci când vine vorba de mâncarea tradițională. Diva recunoaște că obiceiurile din luna decembrie sunt printre preferatele ei și își dorește să le transmită și copiilor dragostea pentru România, dar și pasiunea pentru Sărbătorile de iarnă.

"Felul meu preferat sunt sărmăluțele! Toate tradițiile acestea care se fac de Sărbători, cu porcul. Îmi place să respect și tradițiile de 1 Decembrie și de Moș Nicolae și mai ales de Crăciun.

De când le am și pe cele mici, parcă trebuie să pun și mai mult în evidență lucrurile și să trăiască și ele momentul și mai ales să înțeleagă ce înseamnă 1 Decembrie", ne-a explicat frumoasa mămică.

