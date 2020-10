Sânziana Negru, vloggeriță

Viața unui vlogger nu este atât de comodă precum pot crede unii. Din contră, este plină de provocări și necesită multă creativitate. De multe ori, persoanele care și-au făcut o carieră în mediul online fac sacrificii pentru a oferi publicului cel mai original conținut.

In articol:

Un astfel de exemplu îl reprezintă ultima pățanie a vloggeriței Sânziana Negru. Vedeta a trecut printr-un moment tragic și amuzant în același timp. Ea a primit o amendă de toată frumusețea, după ce a fost surprinsă de polițiști în timp ce încerca să facă o fotografie pentru Instagram.

Sânziana Negru, prinsă „în flagrant” de poliţişti:

Ea a povestit cum a fost prinsă în flagrant de polițiști, în timpul unei ședințe foto improvizate. Sânziana, împreună cu o altă persoană, făceau poze pe terasa unui restaurant din Capitală. Apoi, vedeta a văzut o uşă care ducea pe acoperişul unui magazin de lux şi s-a gândit să meargă şi acolo să se fotografieze. Zis și făcut.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Sânziana Negru a fost amendată de polițiști

Nu a durat mult însă până a venit Poliția, care a sancţionat-o atât pe ea, cât pe prietena ei. Amândouă au primit amendă. „Astăzi am ajuns sus la Linea să facem shooting-ul. Cum eram noi sus acolo pe acoperiș, la un moment dat am găsim o ușă care ducea pe acoperișul magazinului „Victoria’. Doar că acoperișul se extindea, iar eu am zis: ”ce tare e și cadrul ăsta, hai să facem și aici poze”. Și cum făceam noi poze acolo sus, noi eram foarte entuziasmate cu pahare de proseco, cu fericire…. și la un moment dat apar vreo patru polițiști.

Jur că semăna cu o scenă de film. Eu eram, imaginați-vă: într-o fustă crăpată pe picior, până sus, pe tocuri înalte, cu un pahar de proseco în mână, cu un decolteu frumos, eram machiată toată, vampă, sexy…și cu poliția după mine”, a povestit vloggerița.