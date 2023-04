Săptămâna Patimilor 2023. Tradiții pentru fiecare zi din Săptămâna Mare

In articol:

Săptămâna Patimilor 2023. Vezi ce tradiții trebuie să respecte credincioșii în fiecare zi din Săptămâna Mare.

Tradiții în Săptămâna Patimilor

Lunea Mare – Credincioșii fac curățenie în casă și în curte, dar în special vor arunca lucrurile vechi și nefolositoare.

În plus, se obișnuiește să se consume alimente ușoare și sănătoase, cum ar fi legumele și fructele, în semn de pregătire pentru postul și rugăciunea din săptămâna următoare.

Marțea Mare – Tradițiile spun că în această zi se aspiră, se dă cu mătura, se spală geamurile. Tot astăzi, credincioșii trebuie să se ocupe de îndeplinirea celor mai grele treburi ale casei.

Miercurea Mare – Ziua de miercuri este o prelungire a treburilor rămase de marți. În cazul în care nu s-a aspirat marți, aceste sarcini pot fi terminate în Miercurea Mare.

Joia Mare – În joia dinainte de Paște, credincioșii merg la biserică cu pachetele de alimente, căci este ultima zi în care se pomenesc morții. Tradițiile spun că se deschid mormintele în Joia Mare, iar sufletele morților se întorc la casele lor.

Gospodinele trebuie să se ocupe până seara de a face pasca, cozonacii și babele coapte. O altă tradiție spune că ouăle se vopsesc în această zi, însă nu este obligatoriu.

Vinerea Mare – Vinerea este cea mai importantă zi din Săptămâna Patimilor și sunt legate mai multe tradiții de aceasta. Cele mai comune și respectate de către credincioși sunt postul negru, spălarea feței și abținerea de la tăiatul lemnului. În Vinerea Mare, se ține un post aspru, fără apă și mâncare și credincioșii nu au voie să taie lemn, căci este semn de respect față de crucea răstignirii lui Iisus.

O altă tradiție, în unele zone ale României, spune că femeile se spală pe față cu roua dimineții, astfel își vor păstra sănătatea și frumusețea.

Sâmbăta Mare – Este ultima zi de pregătire pentru Paște, deci ultima zi de a face preparatele delicioase de sărbătoare. În această zi se pregătesc coșurile cu bucate, ce vor fi duse la biserica pentru sfințire. Tot astăzi, se obișnuiește sacrificarea mielului.

Rugăciune pentru Săptămâna Patimilor

"Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin".

