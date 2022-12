Saveta Bogdan, mărturii cutremurătoare de la Revoluție. Artistă a povestit cu groază cum au arătat pentru ea zilele din decembrie 1989: "Glonțul mi-a trecut pe lângă picioare" | EXCLUSIV

In articol:

Saveta Bogdan este cunoscută în toată România, însă ce i s-a întâmplat la Revoluția din 1989 nu știu mulți. Jurnaliștii WOWbiz.ro

au vorbit cu artiști și vedete și au aflat unde se aflau în decembrie 1989 și cum au primit veștile schimbării Regimului Ceaușescu.

Când au început mișcările de la Universitate, Saveta Bogdan se afla la un restaurant din Străulești, acolo unde concerta, iar patronul localului i-a trimis acasă imediat ce au început să vină tot mai mulți oameni răniți din centru.

Saveta Bogdan povestește ce a făcut la Revoluție

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că a venit imediat acasă, iar în drum spre centru, grupul de artiști a fost oprit de un echipaj de poliție care le-a verificat actele. Saveta Bogdan locuia aproape de Universitate, iar când a ajuns pe bulevardul pe care stă a văzut grupuri mari de persoane care cereau înlăturarea soților Ceaușescu și a comunismului.

" Revoluția m-a prins în București. Cântasem la un restaurant din Străulești, acolo cântam de 14 ani. Am auzit că venea lumea din oraș și că oamenii erau loviți, bătuți. Până la urmă, patronul localului ne-a zis să plecăm acasă.

Noi am plecat, iar pe pod când am trecut de la Străulești, ne-a oprit poliția și ne-a întrebat cine suntem și de unde venim. I-am spus că venim de la restaurantul la care eram angajați să cântăm. Ne-a controlat, ne-a pus să îi arătăm actele și apoi am venit acasă în Moșilor.

Când am ajuns acasă era potop de lume și oamenii care strigau jos Comunismul. În fața erau mașinile care strigau. Am auzit o dată de două ori, apoi m-am dezbrăcat, m-am demachiat și am ieșit pe balcon. Când am ieșit pe balcon, cineva trăgea de vis-a-vis în mulțime. Nici nu am înțeles ce se întâmplă, până m-am dezmeticit eu, oamenii cădeau pe jos.

Eu eram singură acasă, fata mea era la mama mea la Sângeorz Băi și îi mulțumesc lui Dumnezeu și în ziua de azi că a fost acolo, pentru că altfel era curioasă și se ducea și ea la Universitate cum se duceau toți tinerii. Era acolo și nu a fost lângă mine în casă", a dezvăluit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan pe scenă [Sursa foto: Facebook]

Un glonț i-a trecut pe lângă picior

Din apartamentul în care locuia, Saveta Bogdan a mărturisit că auzea zgomotul din stradă și grupurile care se îndreptau spre Universitate așa că odată ce s-a demachiat și s-a schimbat a ieșit și pe balcon ca să vadă ce se întâmplă.

Cu groază în glas, artista ne-a mărturisit că în acel moment cineva trăgea în stradă, iar un glonț a nimeri peretele din balconul său, trecându-i fix pe lângă picior.

" În momentul în care stăteam pe balcon, pe lângă mine a trecut un glonț. Acum am zugrăvit casa, dar pe balcon rămăsese așa o gaură în zid. M-am speriat foarte tare, m-am lăsat pe burtă după balcon, pe burtă am ieși în sufragerie și auzeam cum cineva trăgea. Se auzea cum se spărgeau și geamurile la oamenii.

Am venit pe burtă până în dormitorul mic și când auzeam că treceau grupuri de oameni, fugeam și mă întindeam pe burtă în hol că ziceam că nu mai trec gloanțele prin doi pereți. Auzeam oamenii că strigau să se cheme salvarea pentru că erau persoane împușcate, dar nu am mai avut curajul să mă întorc la geam", a dezvăluit artista, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan pe scenă [Sursa foto: Facebook]

"În zilele alea nu puteam să ies din casă"

Pe Saveta Bogdan Revoluția din 1989 a prins-o singură în casă, fiica acesteia fiind plecată la bunica. Vedeta ne mărturisește că a fost mai bine așa, însă teama pe care a simțit-o atunci a fost nemărginită și niciodată nu și-ar mai dori să retrăiască așa ceva.

Îndrăgita cântăreața povestește că nu a putut ieși din casă în acele zile și nici nu vrea să își mai amintească lucrurile pe care le-a auzit și teama pe care a trăit-o.

"Totul a fost foarte serios. Eu nu puteam atunci nici să mă duc la alimentară să îmi iau mâncare. Eram singură în casă și eram foarte speriată. Nu aveam nici cu cine să vorbesc sau să mă consult. Auzeam la radio că ocupaseră Televiziunea, la Radio.

Îmi amintesc că a fost ceva de groază, ceva ce nu mai vreau să se întâmple niciodată. M-am speriat rău, am sunat-o atunci pe mama că ea trăia atunci. Mi-a zis că fata voia să se ducă la discotecă, dar când a auzit la televizor că e foarte serioasă treaba, a rămas acasă cu bunicii. A fost ceva groaznic, nici nu vreau să îmi mai amintesc și la care să mă gândesc. Eu nu m-am dus nicăieri că mi-a fost frică.

Noi când am plecat de la Străulești am venit prin spate, nu am venit prin centru așa că nu știam ce e acolo. Când am ajuns la Colentina am văzut grupurile de persoane, erau grupuri de câte 80 – 100 de persoane care mergeau spre centru", a explicat artista, pentru WOWbiz.ro.

