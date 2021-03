Saveta Bogdan, dezvăluiri despre iubitul secret! Artista nu se mai ascunde: „Suntem împreună de 20 de ani”

In articol:

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite și controversate soliste de muzică populară din România. Deși a apărut în fața telespectatorilor deseori, Saveta Bogdan a preferat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Ei bine, de data asta, artista a recunoscut că trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un bărbat misterios.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, cântăreața a dat cărțile pe față și a vorbit deschis în fața telespectatorilor. Potrivit spuselor sale, Saveta Bogdan are o relație de 20 de ani cu un avocat celebru. Mai mult, partenerul său de viață este mai mic decât ea cu opt ani. De asemenea, iubitul cântăreței este divorțat și are doi copii.

„Am pe cineva să mă încălzească, dar nu în fiecare zi. Mai răruț că este mai drăguț. Astăzi a plecat în Ungaria, că are un proces. Când este în țară ne vedem destul de des, dar nu stăm împreună. De Ziua Îndrăgostiților am cântat seara, am avut program și a fost foarte bine. A venit domnul avocat și mi-a adus flori și o bluză roșie cu paiete.

I-am luat și eu lui o bluză, dar faptul că a venit și că am pe cineva mă face să mă simt bine. Pe el nu-l interesează popularitatea. Nu vreau să-i spun numele. Are și el problemele lui la serviciu și nu vrea să i se știe numele. El are doi copii, este divorțat și suntem împreună de 20 de ani. Prima dată am spus 10 ani, că nu am vrut să dau din casă. Nu ne-am căsătorit, avem doar așa, o relație”.

Saveta Bogdan, înșelată de soțul ei de 83 de ori

Solista de muzică populară a dezvăluit public că nu a dus o viață ușoară alături de cel de-al doilea soț. Saveta Bogdan a avut parte de o viață așa cum în fime mai vezi. Artista a fost bătută, amenințată, înșelată și părăsită. Din spusele sale, bărbatul a înșelat-o de 83 de ori.