Saveta Bogdan, înghețată în casă! Cântăreața de muzică populară trece prin momente grele: ”M-am trezit înghețată”

Noaptea trecută a fost cea mai friguroasă, potrivit meteorologilor s-au înregistrat -20 de grade în Moldova și -11 în București. Cunoscuta cântăreață de muzică populară a fost nevoită să treacă prin momente destul de grele.

Deși locuința sa este într-o zonă destul de bună a Capitalei, Saveta Bogdan a mărturisit că a stat cu o geacă îmbrăcată în casă.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, celebra cântăreață a spus că a simțit cum a înghețat la propriu în locuința sa.

„Azi noapte m-am învelit cu o plapumă, plus încă o cuvertură, tot îmi era frig. M-am trezit înghețată la cap de frig, pentru că era foarte frig în casă. Repede m-am dus și am băgat în priză caloriferul electric pe care îl am, dar stau mai îmbrăcată. Stau cu geacă și cu o bluză mai groasă gen capod și tot e frig.”, a spus cântăreața de muzică populară, Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan a folosit un calorifer electric

În urma averiei uriașe care a afectat întraga Capitală,locuința nu i-a mai fost încălzită. Pentru a reuși să-și facă puțină căldură, Saveta Bogdan a folosit un calorifer electric. Ba mai mult decât atât, solista de muzică populară a deschis și apa caldă de la baie, precum și aragazul.

„Caloriferele sunt călduțe. Am lăsat apa caldă vreo 20 de minute să curgă, ca să se încălzească în baie. Nici gazele nu le pot lăsa pornite constant, că mă doare capul din cauza lor.”, a mai spus cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan.