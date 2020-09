Saveta Bogdan, interpretă de muzică populară

Deși este mereu cu zâmbetul de buze și plină de energie, Saveta Bogdan ascunde multe drame în spatele atitudinii optimiste cu care ne-a obișnuit. Celebra cântăreață a fost înșelată de 80 de ori, i-a murit fratele, iar fiica nu-i poate face nepoți.

Chiar dacă a fost pusă la multe încercări, artista reușește să pară mereu veselă și plină de energie. Saveta Bogdan a fost invitată recent într-o emisiune televizată, unde a povestit despre greutățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, dar și cum a reușit să treacă peste toate.

„Tot timpul am mers mai departe”

Cântăreața de muzică populară a mărturisit că a fost înșelată de 80 de ori, că fratele său a încetat din viață, iar fiica ei nu-i poate dărui nepoți. Saveta spune că a depășit aceste momente grele și spune resemnată că un om nu poate avea tot ce își dorește.

„Tot timpul am râs și am plecat mai departe. Tot timpul am mers mai departe. Niciodată nu m-am oprit. A fost de multe ori, am plâns, m-am necăjit, mi-a trecut. Asta e. Până la urmă, trebuie să trecem. Omul nu poate să le aibe pe toate”, a zis ea.

Saveta Bogdan, în platoul unei emisiuni televizate

Plecarea fiicei sale în America, cel mai greu moment

Saveta Bogdan a povestit în direct că de departe cel mai greu moment din viața sa a fost plecarea fiicei sale în America. Interpreta de muzică populară mărturisește că nu se aștepta ca tânăra să rămână acolo și mai ales să se și mărite.

„Cel mai greu moment a fost cel în care a plecat fata în America, pentru că nu mă așteptam să rămână acolo. Atunci mi-a fost cel mai greu. A zis că stă doar 26 de zile. Am sunat-o pe 25 și a zis: ”Mami, mâine la 11 am cununia civilă”! Când am auzit, am scăpat telefonul din mână”, a mai spus vedeta.